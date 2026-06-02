העיתונאי זאב קם חוזר לכתוב בעיתון "מקור ראשון" וישמש כפרשן הפוליטי. במסגרת תפקידו ילווה קם את הזירה הפוליטית ויפרסם טור קבוע במוסף "יומן".

במקביל, קם ימשיך בתפקידו כמגיש תכניות ופרשן בכאן רשת ב' ובכאן 11.

קם, בן 46, תושב ירושלים החל את דרכו העיתונאית ככתב הפוליטי של תחנת הרדיו גלי ישראל והגיש בה את התוכנית "זמן תגובה". בהמשך הצטרף ל"מקור ראשון" ושימש ככתב הפוליטי והפרלמנטרי של העיתון, ובהמשך גם ככתב הכנסת של העיתון מעריב ואתר nrg. בשנת 2017 הצטרף לתאגיד השידור הציבורי, עם הקמתו, ושימש במשך שנים ככתב הכנסת. בשנים האחרונות עבר להגיש תכניות בתאגיד.

קלמן ליבסקינד, עורך מקור ראשון, מסר: "אני מברך על חזרתו של זאב קם למקור ראשון. זאב הוא עיתונאי חד, מנוסה ומעמיק, שמכיר את הזירה הפוליטית מבפנים כבר שנים רבות, ומביא איתו שילוב חשוב של ידע, ניסיון, יושרה מקצועית ויכולת ניתוח מדויקת. החזרה שלו למקור ראשון היא חיזוק משמעותי לעיתון ולקוראיו, ותאפשר לנו להרחיב ולהעמיק את הסיקור הפוליטי שלנו לקראת מערכת הבחירות הקרובה".

קם הוסיף: "אני נרגש לחזור למקור ראשון, שהיה עבורי בית עיתונאי משמעותי במשך שנים. מקור ראשון הוא עיתון עם קול ייחודי, קהל קוראים מעורב וחושב, ומסורת של עיתונות רצינית, עצמאית ומעמיקה. אני מודה לקלמן ליבסקינד ולמערכת מקור ראשון על האמון, ומצפה להביא לקוראים פרשנות פוליטית רחבה, עניינית ומדויקת, מתוך היכרות קרובה עם הכנסת והמערכת הפוליטית".