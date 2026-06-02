כמעט שנה וחצי לאחר שגופתו של החלל סמ"ר אורון שאול ז"ל הושבה לקבר ישראל, נחשפת הדרך שבו אותרה.

הצהרת תובע הוגשה הבוקר (שלישי) נגד מחבל חמאס אברהים חילו, אשר החזיק באופן אישי בגופתו של שאול במשך עשור.

פריצת הדרך המודיעינית שהובילה להצלחת המבצע להשבת גופתו של שאול נולדה בעקבות מעצרו הממוקד של חילו, מחבל חמאס מגדוד שאטי, ששימש בעבר כמפקד מחלקה בארגון הטרור ובשנים האחרונות פעל במסווה של סוחר אזרחי.

במסגרת עבודה סיכולית משולבת של שב"כ, אמ"ן ומשטרת ישראל, עלה שמו של חילו כמי שמעורב ישירות בפרשת ההחזקה של חלל צה"ל.

הוא נעצר בפעילות חשאית מיוחדת והובא מיד לחקירה אינטנסיבית של חוקרי השב"כ והמשטרה. במהלך החקירה, תחת לחץ הראיות והשאלות, נשבר המחבל וחשף מידע דרמטי ומצמרר.

הוא הודה כי החזיק והסתיר באופן אישי את הגופה וסיפק לחוקרים נתונים וציון מיקום מדויק של המקום שבו הוטמנה הגופה - בתוך חנות ומבנה אזרחי ששימש להסוואה בעיר עזה.

המידע המדויק תורגם באופן מיידי לפקודה מבצעית בשטח. במבצע מורכב ויוצא דופן של לוחמי שב"כ, אמ"ן ויחידות מיוחדות, ותחת מרוץ נגד השעון, פשטו הכוחות על היעד המבוצר. דקות בודדות בלבד לפני שהפסקת האש הרשמית נכנסה לתוקפה, חילצו הלוחמים בהצלחה את גופתו של סמ"ר שאול ז"ל.

ביום חמישי צפויה פרקליטות מחוז דרום להגיש באופן רשמי לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד המחבל, המייחס לו שורה ארוכה של עבירות ביטחון חמורות חמורות.