תיעוד ממצלמת הגוף | כך חולץ חייל צה"ל שהותקף בהפגנת החרדים בירושלים צילום: דוברות המשטרה המשטרה מפרסמת היום (שלישי) תיעוד חדש מפיזור ההתקהלות סביב חייל צה"ל במהלך הפגנת החרדים בירושלים אמש שאילצה את השוטרים להתערב ולחלצו. מהמשטרה נמסר כי "במהלך הפרת הסדר האלימה אמש, שכללה חסימות כבישים ותקיפת שוטרים ואזרחים בירושלים, זיהו השוטרים ולוחמי יס"מ של מחוז ירושלים שפעלו במקום, התקהלות עוינת סביב חייל צה"ל שירד מאוטובוס שנחסם". ​עוד נטען כי מפירי הסדר החלו בניסיונות לפגוע בחייל, תוך שהם מגדפים, יורקים לעברו ומשליכים חפצים שונים. לוחמי יס"מ ושוטרים השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי להרחיק את התוקפים מהחייל וחילצו אותו מהמקום.

