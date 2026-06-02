פורום הגבורה במפגש עם ח"כ ביסמוט דוברות

נציגי משפחות שכולות מפורום הגבורה נפגשו בכנסת עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט.

במהלך הפגישה הציגו בני המשפחות השכולות את ממצאי הסיור שערכו בסוף השבוע שעבר ביישובי עוטף עזה הסמוכים לגבול הרצועה ועל התעצמות חמאס וביסוסו מחדש ברצועה.

לדבריהם, הסיור חיזק את תחושת הדאגה לנוכח המצב הביטחוני באזור ואת הצורך לשוב ולהעמיד את מיגור חמאס במרכז סדר היום הלאומי.

ביסמוט התייחס לדברים במהלך הפגישה ואמר: "שמחתי לארח בלשכתי את חבריי, חברי פורום גבורה, ולהיות איתם בתמימות דעים שאם כל הכבוד חייבים הכרעה בעזה. אסור לשכוח, חמאס עדיין שם אז נכון שאנחנו שולטים ברוב השטח, אפילו גם כראש הממשלה בעצמו אמר אנחנו נגיע ל-70% וטוב שכך, אבל חמאס לא יכול להיות שם ועשינו אנלוגיה עם איזה משחק כדרוגל שאתה משחק ברחבה, אבל אתה חייב את שער הניצחון".

יו"ר פורום הגבורה, יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי הי"ד, סיכם את הפגישה ואמר: "שיתפנו את יו"ר ועדת חוץ וביטחון בסיור שקיימנו ביום חמישי בעוטף עזה. הבענו את הדאגה שלנו שחמאס לא רק שכרגע לא ממוגר אלא מתעצם שם והבענו את הדרישה שלנו לחזור ולשים בכותרת את מחגור החמאס. מיגור החמאס זה אינטרס עליון של המדינה. היישובים בעוטף חייבים לחיות בביטחון ואנחנו דורשים באמת לשים את זה חזרה בראש שדה העדיפויות".