ח"כ סון הר-מלך בעימות עם הח"כים הערבים

דיון סוער בכנסת: ח"כ לימור סון הר-מלך התפרצה הבוקר (שלישי) לכנס שארגנו ח"כים ערבים תחת הכותרת "כך עושים טרנספר" והתעמתה איתם.

"זו בושה גדולה לכנסת ישראל", זעמה סון הר-מלך. "לא יעבוד לכם. זו הארץ שלנו. זו נחלת אבותינו והבית של העם היהודי. אתם החרפה הכי גדולה בכנסת. בושה וביזיון שבמקום הזה אתם מקיימים את הדיון הנורא הזה. אתם תומכי טרור ותומכי המדינה הפלסטינית".

ח"כ עופר כסיף התחיל לקרוא לעבר הר-מלך קריאות גנאי וח"כ עאידא תומא סלימאן הגיבה בזלזול: "אני חייבת לומר לך שהכאב שלך מובן כי את יודעת שמדינה פלסטינית תקום ושאתם תצטרכו להתקפל. בינתיים יש לכם כמה ימים בשלטון ואתם תעופו בקרוב. אז תשבי בשקט או שתצאי. תעופי מפה".

סון הר-מלך השיבה "אתם תעופו. עאידה את יודעת בדיוק מי עף בפעם הבאה. זה שכנסת ישראל מאפשרת קיום כזה דיון זה חרפה. אתם רואים מה קורה ביהודה ושומרון - העם היהודי שב לאזור. הדיון שלכם הוא אות קלון לכנסת".

תיעוד: כמעט עימות פיזי בין אלמוג כהן לח"כים הערבים

למקום הגיע גם ח"כ אלמוג כהן שתקף במלים קשות את עצם קיומו של הדיון. ח"כ סמיר בן סעיד מתע"ל התעמת עם כהן והתקרב אליו באופן מאיים. סדרני הכנסת נאלצו להפריד בכוח בין השניים.

"שאלף ואלפיים אימהות שלכם יבכו ולא אחת שלנו. בוגדים", זעק כהן לעבר חברי הכנסת הערבים שהשתתפו בדיון.

טלי גוטליב וניסים ואטורי בדיון של הח"כים הערבים

בהמשך הצטרפו אל השניים גם חברי הכנסת ניסים ואטורי וטלי גוטליב. "לא ברור למה הכנסת מאפשרת לכם לשקר ולשרת נרטיבים שקריים", אמרה גוטליב. "לא ניתן לכם לנצל את השקט".

ח"כ ואטורי תהה מדוע בדיון יש עיסוק ב'אלימות מתנחלים' אך אף אחד אינו מעלה לשיח את האלימות והטרור הפלסטיני. "מדובר כאן בתומכי טרור".