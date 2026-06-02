חברת ארקיע הודיעה היום (שלישי) כי תפעיל לראשונה בתולדותיה טיסות ישירות לטוקיו שביפן, אחד היעדים המבוקשים ביותר בקרב הקהל הישראלי.

הטיסה הראשונה בקו החדש תמריא מתל אביב ב-25 באוקטובר 2026, וטיסות יופעלו פעמיים בשבוע. המראות מתל אביב יתקיימו בימי ראשון אחר הצהריים ובימי רביעי בלילה, ומטוסי החברה ימריאו בחזרה מטוקיו בימי שני בצהריים ובימי רביעי בערב.

הטיסות בקו החדש יופעלו באמצעות מטוס איירבוס A330 רחב-גוף, אשר יכלול שתי מחלקות שירות: מחלקת עסקים ומחלקת תיירים. מחלקת העסקים מצוידת במושבים מרווחים הנפתחים למיטת שינה מלאה, כבודה מורחבת, ערכות נוחות אישיות, ארוחות שף ושירות פרימיום, כאשר מחירה יחל מ-2,200 דולרים לכיוון. מחירי הטיסות במחלקת התיירים יחלו מ-750 דולרים לכיוון, ויכללו מזוודה במשקל של 23 ק"ג, שתי ארוחות מלאות ומשקאות במהלך הטיסה.

מנכ"ל ארקיע, עוז ברלוביץ', התייחס למהלך ומסר: "השקת הקו לטוקיו היא ציון דרך משמעותי נוסף בתהליך ההתפתחות של ארקיע וביישום התוכנית האסטרטגית שלנו להרחבת פעילות הטיסות ארוכות הטווח".