מבצע מעצרים לילי מנע פיגוע קשה בשומרון: לוחמי יחידת דובדבן במילואים סיכלו במהלך סוף השבוע האחרון (שישי) חוליית טרור מסוכנת.

הלוחמים קפצו לפעילות ממוקדת בעומק השטח, בכפר מיתלון, והצליחו לשים את ידם על שלושה מחבלים שהיו בעיצומם של שלבי התארגנות מתקדמים להוצאת פיגוע נגד מטרות ישראליות בטווח הזמן המיידי.

המבצע המהיר יצא לפועל בעקבות מידע מודיעיני מדויק ואיכותי שהתקבל משב"כ וממחלקת המודיעין של חטיבת מנשה.

הכוחות המיוחדים סגרו על המבנה בו שהו המבוקשים, הפתיעו אותם ועצרו את שלושת חברי החוליה ללא התנגדות.

מיד לאחר השלמת מעצרם של חברי התשתית, פתחו הלוחמים בסריקות קפדניות ומורכבות במרחב הסובב את המבנה ובתוכו. במהלך החיפושים, שילבו הכוחות אמצעים טכנולוגיים וחשפו נשק מאולתר מסוג "קרלו", שהיה מוכן לשימוש והוחבא בצורה מתוחכמת מתחת לפני הקרקע.