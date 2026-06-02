משרד הביטחון הודיע היום (שלישי) כי בשנת 2025 נשבר השיא של כל הזמנים בייצוא הביטחוני של מדינת ישראל, והוא עמד על 19.2 מיליארד דולר, שהם מעל 53 מיליארד שקלים.

נתון זה מציג זינוק של כ-30% ביחס לשנה הקודמת, ובכך השלים הייצוא הביטחוני זינוק של יותר מפי שניים בתוך חמש שנים ופי ארבעה בתוך עשר שנים.

שיא כל הזמנים נרשם גם בהיקף העסקאות בין ממשלות, אשר הסתכמו בכ-10 מיליארד דולר ומהוות מעל למחצית מהיקף העסקאות הכללי.

מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, וראש אגף הייצוא הביטחוני יאיר קולס, הגישו לשר הביטחון ישראל כ"ץ את הדוח השנתי ממנו עולה כי מעל מחצית מהעסקאות, כ-53%, הן מגה-עסקאות בהיקף של לפחות 100 מיליון דולר כל אחת. מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית המשיכו להוביל את המכירות עם 29% מהיקף העסקאות, בעוד שבתחום מערכות התצפית והאופטרוניקה נרשם זינוק ל-22% מכלל העסקאות, לעומת 6% אשתקד.

במשרד הביטחון הסבירו כי מאז השבעה באוקטובר ובמהלך השנה החולפת פועלים המשרד והתעשיות הביטחוניות במתכונת חירום, ועברו לייצר סביב השעון עבור צה"ל במקביל להמשך הייצור עבור לקוחות זרים.

פילוח נתוני הייצוא לפי תחומים מראה כי כלי טיס מאוישים ואוויוניקה מהווים 11%, מכ"ם ולוחמה אלקטרונית 11%, מערכות פיקוד, שליטה, תקשורת ומחשוב 7%, אמצעי ירייה ושיגור 6%, כלי טיס בלתי מאוישים ומל"טים 4%, לוויינות ומערכות חלל 3%, כלי רכב ונגמ"שים 2%, מערכות מודיעין, מידע וסייבר 2%, מערכות ופלטפורמות ימיות 2% ותחמושת וחימושים 1%. מבחינה גיאוגרפית, 36% מהייצוא הופנה לאירופה, 32% לאסיה והאזור הפסיפי, 15% למדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה (MENA), 13% לצפון אמריקה, 2% לאמריקה הלטינית ו-2% לאפריקה.