הממשלה תתכנס אחר הצהריים (שלישי) לישיבה מיוחדת וחריגה שתוקדש ליישובי קו העימות בצפון.

השרים צפויים לאשר חבילת סיוע מסיבית, שבבסיסה מהלך משמעותי עבור היישובים השוכנים בטווח של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון.

לפי המתווה החדש, בניית הממ"דים העתידית ביישובים אלה תבוצע במימון מדינה מלא, ללא צורך בשום השתתפות עצמית של התושבים.

מעבר לכך, המדינה תבצע צעד חריג, צודק ויוצא דופן, ותעניק החזר כספי רטרואקטיבי מלא לתושבי הצפון שנאלצו להשקיע מכיסם הפרטי מאות אלפי שקלים בבניית ממ"דים או במימונם כדי להגן על חיי משפחותיהם.

התקציב הכולל שיעלה לאישור הממשלה מורכב מכמה סעיפים מרכזיים שמטרתם לסגור את פערי המיגון הדרמטיים שנחשפו במלחמה. בשלב הראשון, יועבר באופן מיידי ודחוף תקציב של 150 מיליון שקלים לצורכי מיגון דחופים בשטח, כגון הצבת מיגוניות ושיפוץ מקלטים באופן מיידי.

אליו יתווסף תקציב תוספתי מיוחד של 6.6 מיליארד שקלים, המיועד לתוכניות מיגון רחבות היקף לטווח ארוך בצפון, במודל המדמה את קיר המגן הקיים בעוטף עזה. לצד תקציבי המיגון, הממשלה תאשר עוד כ-5 מיליארד שקלים המיועדים כולם לצרכים אזרחיים בהם רווחה, בריאות, חינוך ותחבורה.

מדובר למעשה בחלק משמעותי מאותו תקציב של 12 מיליארד שקלים שהובטח בעבר לקו העימות ונתקע במשך תקופה ארוכה בצינורות ובבירוקרטיה הממשלתית.