מח"ט שומרון, אריאל גונן, החליט בצעד חריג על הדחתו של רכז הביטחון ביישוב יצהר.

ההחלטה עוררה תרעומת רבה בקרב התושבים, הטוענים לפגיעה ישירה בביטחונם האישי, כאשר בעקבות הצעד נותר היישוב ללא רבש"ץ.

ההדחה מגיעה בצל אירועים ביטחוניים חוזרים ונשנים באזור, הכוללים פיגועים יומיומיים מצד ערביי הסביבה וזריקות אבנים בציר גלעד, אשר לטענת התושבים אינם זוכים למענה מספק מצד צה"ל.

רק בשבת האחרונה נפצע תושב אחת החוות הסמוכות במהלך התפרעויות של ערבים, אירוע שלדברי המקומיים הסתיים ללא תגובה צבאית נחושה.

הרבש"ץ המודח מכהן בתפקידו למעלה מעשר שנים, נחשב לדמות מוערכת מאוד בגזרה ומוכר כמי שמגיע ראשון לכל זירה ביישוב ובחוות ומעניק טיפול רפואי לפצועים.

עם הדחתו, מביעים התושבים חשש כבד מפגיעה נוספת בתחושת הביטחון הנמצאת בשפל, ועשרות מהם התאספו הערב בכניסה לחטמ"ר שומרון בדרישה ממפקד החטיבה לבטל את ההחלטה.

תושבים מהיישוב סיפרו: "יותר מעשור שרבש"ץ היישוב, עושה לילות כימים להגן על תושבי היישוב, והחוות שבסביבה, קופץ ראשון לכל אירוע ביטחוני, נותן מענה ראשוני ומוסר את נפשו להגנת האזור". התושבים הוסיפו: "אנחנו מבקשים מהרמטכ"ל זמיר ומשר הביטחון להתערב, ולמנוע את ההדחה, למען ביטחון התושבים והאזור כולו. ההחלטה של מח"ט שומרון, להדיח את הרבש"ץ היא פגיעה באמון שבין הצבא למתיישבים, המח"ט צריך לחזור בו מהחלטתו בהקדם, ויפה שעה אחת קודם".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לאירועים, "מינויו של רבש"ץ היישוב יצהר בוטל בשל אירועים חוזרים של חריגה מסמכות ואזהרות חוזרות בנושא".