נהגי האוטובוס של חברות סופרבוס ואלקטרה אפיקים 2021 ישביתו ביום חמישי הקרוב את קווי האוטובוס בירושלים, בחיפה (מטרונית), בעפולה, בטבריה, במעלה אדומים ובערים נוספות במשך שלוש שעות.

הנהגים, המאוגדים באיגוד ועדי התחבורה בכוח לעובדים, מוחים על סירוב משרדי הממשלה והנהלות החברות לפצות אותם בגין פגיעה בשכרם במהלך מבצע "שאגת הארי". השביתה תחל בשעה 5:00 בבוקר ותסתיים בשעה 8:00 בבוקר.

בין האזורים והקווים שיושבתו נמנים כשליש מקווי האוטובוס העירוניים בירושלים, קווי המטרונית בחיפה, וכן הקווים העירוניים בעפולה, בטבריה, ביקנעם, במגדל העמק, במעלה אדומים, בבית שאן, בדלית אל כרמל ובעוספיא. כמו כן, ישבתו קווים בין-עירוניים מהעמקים לחיפה וממטה בנימין לירושלים.

לפי איגוד ועדי התחבורה, המפעילות סירבו לשלם לנהגים את מלוא שכרם עבור תקופת הלחימה, לרבות הזכויות הסוציאליות ותוספת סיכון, ובמהלך ימי המלחמה השלימו את השכר באמצעות קיזוז ימי חופש או מתן הלוואות.

במהלך דיונים בין משרד האוצר למשרד התחבורה סוכם כי החברות המפעילות יקבלו שני שלישים מהסבסוד החודשי, אשר בשגרה עומד על כמיליארד שקלים בחודש. האוצר העביר עד כה 85% מהסכום מתוך הנחה שהחברות ישתמשו בכסף בראש ובראשונה לתשלום שכר הנהגים, המהווה לרוב כ-35% עד 40% מהסבסוד. מנגד, החברות הבהירו כי הסכום אינו מספיק וכי הן אינן צריכות לספוג שליש מההפסדים, מאחר שמדובר בענף חיוני ולא בתחום מסחרי.

בנוסף לפיצויים, דורש הארגון כי תשולם לעובדים תוספת סיכון בגין עבודה מסכנת חיים ללא מרחב מוגן בזמן ימי המלחמה. דרישה זו מתבססת על מתווים דומים שגיבש כוח לעובדים מול חברת סופרבוס במבצע "עם כלביא" ומול חברת "דן בדרום" בראשית מלחמת "חרבות ברזל". מאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמות, הנהגים לא קיבלו מענה למצבם עד כה.