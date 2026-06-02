יומיים לאחר הזעזוע על הקווים, עם מינויו של המנהל המקצועי אלמוג כהן למאמן במקומו של ברק יצחקי, היום (שלישי) הודיעה הקבוצה מהבירה, סגנית האלופה בית"ר ירושלים על הרכש הראשון בפגרת הקיץ לעונה הבאה.

אחרי שהאריכה את החוזים של שני שועריה, מיגל סילבה ויהונתן עוזר וכן המשיכה את חוזהו של המגן המצטיין ירדן כהן, הודיעה בית"ר על רכש ישראלי שלישי לקראת העונה הבאה בדמותו של תומר יוספי.

למעשה, יוספי הוא הרכש השלישי של בית"ר לעונה הבאה, כאשר זה מצטרף אל שני שחקני קישור צעירים שכבר חתמו במהלך העונה הנוכחית בבית"ר לעונה הבאה - נועם מונצ'ה שמגיע מהיורדת אל הלאומית מ.ס אשדוד ודניאל וורקו שמגיע מהעולה מהלאומית לליגת העל הפועל רמת גן.

יוספי בן ה-27, משחק בעמדת הקשר ומגיע לבירה לאחר שנתיים בהן שיחק מעבר לים, כששיחק במדי פוליסיה ז'יטומיר האוקראינית.

בישראל שיחק יוספי במדי הפועל באר שבע בה גדל ובהפועל חיפה, כאשר בעונת השיא שלו כבש 11 שערים והיה שותף לשתי זכיות בגביע המדינה ולזכיה של הפועל באר שבע בתואר אלוף האלופים.

לאחר החתימה אמר יוספי לאתר הרשמי: "יש רגעים בקריירה שקשה לתאר במילים, וההצטרפות לבית"ר ירושלים היא ללא ספק אחד מהם. זו זכות גדולה עבורי ללבוש היום את החולצה הצהובה שחורה ולהיות חלק ממועדון כל כך גדול ומיוחד.

תודה גדולה לבעלים ברק אברמוב על האמון, לאלמוג כהן על ההזדמנות והאמונה בי, לסוכן שלי עידן בן אבו על הליווי לאורך הדרך, וכמובן לבורא עולם על הכל.

אני מגיע עם רעב גדול להצליח, מחויבות מלאה ורצון לתת את כל כולי למען המועדון, הסמל והקהל. מחכה כבר לעלות לדשא בטדי, להרגיש את העוצמה ביציעים ולעבוד קשה כדי שנחווה יחד רגעים גדולים ומרגשים. זו העונה שלנו. יאללה בית"ר!".