שר הביטחון: אם הירי לישראל יימשך, נתקוף בביירות נטע דבח, משרד הביטחון; סטילס: אריאל חרמוני

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, השתתף הבוקר (שלישי) בכנס הייצוא הביטחוני השנתי, בהשתתפות הנהלת משרד הביטחון וראשי התעשיות הביטחוניות המובילות בישראל.

במהלך נאומו, הציג שר הביטחון סקירה אסטרטגית מקיפה ויוצאת דופן על המתרחש בחזית הצפונית והסביר את ההחלטה להימנע מתקיפה בדאחיה בביירות בשל בקשת ארה"ב.

"בהמשך לבקשת ארצות הברית, נמנע צה"ל עד אתמול מתקיפות עוצמתיות בביירות, למעט סיכולים ממוקדים, וזאת בשל מגעי וושינגטון להסכם עם איראן", הסביר שר הביטחון.

הוא הוסיף שאתמול, יחד עם ראש הממשלה, קודם מהלך מתואם עם צה"ל שמטרתו לייצר משוואה שתכליתה "דין רובע הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל".

"לא נקבל עוד מצב שבו ישנו שקט בביירות בזמן שיישובים ישראלים נמצאים תחת מתקפות רקטות וכטב"מים", הדגיש השר. הוא ציין כי במקביל לקביעת המדיניות פרסם דובר צה"ל הודעות פינוי רחבות היקף לתושבי הרובע השיעי המזוהה כמעוז חיזבאללה ומתוך כ-950 אלף תושבים המתגוררים בשגרה ברובע הדאחיה, התפנו עד אתמול בערב כ-600 אלף איש.

"אם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים - אנחנו נפנה ונתקוף את רובע הדאחייה השיעי בביירות שהוא מעוז החיזבאללה", הבהיר כ"ץ.

שר הביטחון הבהיר כי אין שום הפסקת אש בלבנון, והלחימה נמשכת בכל העוצמה. היעד לטווח הקרוב, לדבריו, הוא פירוז מוחלט של כל המרחב שבין אזור השליטה הנוכחי של צה"ל ועד לנהר הליטני, תוך שמירה על חופש פעולה ושליטה ביטחונית ישראלית מלאה. היעד האסטרטגי לטווח הארוך נותר בעינו: פירוק מוחלט של חיזבאללה מכל נשקו.