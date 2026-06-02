ח"כ סוכות: "נעשה לכם טרסנפר, בקלאס" ערוץ 7

ח"כ צבי סוכות יו"ר ועדת החינוך תקף הבוקר (שלישי) את חברי הכנסת ערבים בכנס שארגנו בכנסת תחת הכותרת "כך עושים טרנספר".

"אנחנו לא בעד לגרש ערבים כמו שאתם מנסים לצייר בכותרת, ואין לנו שום דבר נגד מי שלא יהודי פה. אבל מי שתומך טרור - אנחנו בוודאי נגרש אותו אבל לא בשיטות השקריות שאתם מתארים פה", אמר סוכות.

הוא הסביר לח"כים כיצד לשיטתו הטרנספר יבוצע. "אנחנו נעשה את זה בקלאס, באוטובוסים מאורגנים בצורה חוקית, ובעז"ה נצליח לממש את המדיניות ולגרש מפה כל מי שתומך טרור".

ח"כ סוכות פנה ישירות לח"כים מהמפלגות הערביות שנכחו במקום "אנחנו נגרש אתכם כי אתם תומכי טרור".