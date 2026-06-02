לאחר החלטת בית המשפט לאשר את מינויו של האלוף גופמן לראש המוסד, נראה שלכאורה הכול בסדר, אלא שהסחבת שנגרמה בשל טיעוני היועמ"שית, טיעונים שנדחו בבית המשפט, גרמה לכך שראש המוסד נכנס לתפקידו כמעט ללא חפיפה עם קודמו, דדי ברנע.

השאלה אודות רמת החפיפה שקיבל גופמן מתחדדת מאחר שמדובר במידע סודי ומורכב, שכל עוד לא התקבלה פסיקה חלוטה של בית המשפט לא ניתן היה לחלוק עם גופמן. מאחר שפסיקה שכזו התקבלה רק אתמול, הרי שמדובר בפרק זמן לא סביר עבור תפקיד מורכב שכזה.

איתי מדינה, ראש המכון למדיניות ביטחון של תנועת הביטחוניסטים, סבור כי אכן הדרך לאישור המינוי יצרה נזק מיותר לתהליך הכניסה לתפקיד. "כל האירוע בדרך למינוי גופמן היה מיותר לחלוטין מבחינה מקצועית, מערכתית ואישית, ומן הראוי היה שלא היה", אומר מדינה.

להערכתו, נסיבות המינוי השפיעו באופן ישיר על תהליך החפיפה. "כנראה שאירוע החפיפה הושפע מהנסיבות הלא נעימות האלה, ואני חושש שגופמן לא קיבל חפיפה כמו שצריך". לדבריו, גם אנשי המקצוע שהיו אמורים להעביר תדרוכים מסודרים בנושאים מבצעיים וטכנולוגיים פעלו תחת אי ודאות: "אם בכירים, אנשי המקצוע ואנשי המבצעים, ולא רק בלשכת ראש המוסד, ששם היה חיכוך מובנה, היו צריכים להעביר חפיפה ותדרוך בנושאים מבצעיים וטכנולוגיים, הם אמרו לעצמם שאם עד אתמול אחר הצהריים לא ידוע אם יהיה ראש מוסד או לא, מגיעים לתדרוך בחצי כוח, מספרים דברים אבל אולי לא עד הסוף... אני יכול להעריך שבעקבות הנסיבות האלה החפיפה נפגמה".

עם זאת, מדינה מדגיש כי מדובר בפער שניתן להשלים. "הייתי ממליץ לגופמן להתחיל למידה נוספת וחפיפה נוספת, שמא הוא קיבל חורים בחפיפה בגלל הנסיבות". לדבריו, ניתן להשקיע בכך פרק זמן נוסף: "זה לא נורא. אפשר לקחת עוד חודש או חודשיים. עם זאת, זה זמן שאין אותו כי צריך לרוץ עם המוסד למשימות נוספות, אבל אחרי שברור לבכירי המוסד שהמינוי חלוט והיה טקס חילופין שנתן כבוד גם ליוצא וגם לנכנס, המוסד כארגון מקצועי צריך להשלים פערים עבור גופמן בכל התחומים. להערכתי, בתוך מספר שבועות גופמן יעמוד עם הידע הנדרש והתמיכה הנדרשת בתוך הארגון, ומי שילך הביתה, זה בסדר גמור".

את אותה חפיפה נוספת יבצע גופמן ללא ראש המוסד היוצא, שכבר אינו במערכת. "ראש המוסד היוצא כבר לא יהיה שם, והעבודה כעת היא מול ראשי האגפים, החטיבות והמחלקות. תפקידם הוא לעשות כעת אירועי העמקה בכל תחום. זה היה קורה בלאו הכי, בוודאי כשמגיעים ממערכת שונה, גם תרבותית וגם מקצועית, מה שמצריך הליך למידה, ואני בטוח שאנשי המקצוע במוסד הם מספיק ישרים כדי לעשות את ההשלמות האלה, וגם רומן הוא אדם מספיק נבון כדי לייצר סביבו סביבת עבודה שתנגיש לו את כל המידע הנדרש כדי להיות ראש מוסד טוב. זה היה קורה בלאו הכי, גם ללא הרעש שהיה מסביב".

בהקשר זה מוסיף מדינה ודוחה את הטענות שנשמעו סביב הגעתו של גופמן מהמערכת הצבאית. "אנחנו מכניסים לעצמנו רעשים מיותרים, שיש מי שדואג להכניס לנו כשמציינים שהוא מגיע מהצבא. זה לא האלוף הראשון שהגיע מהצבא למוסד. אחד הטובים ביותר, מאיר דגן ז"ל, שהיה שתי קדנציות ראש מוסד, הגיע מפיקוד צבאי והיה ראש מוסד מצוין".

בסיום דבריו קרא מדינה להחזיר את המוסד למרחב הפעולה הטבעי שלו, הרחק מהסערות הציבוריות והפוליטיות. "הארגון צריך לחזור לשקט שחשוב לו, לחזור להיות ארגון חשאי אמיתי, פחות מעורב בפוליטיקה ובמה שמסביב".