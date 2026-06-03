על ההחלטה שעברה כמעט בשקט מוחלט לסגור את כוח מאה שוחחנו עם לוחם הכוח מאיר, מיקו, בן שטרית, אולי היחיד שנחשף בפנים גלויות לאחר פרשת הסרטון המבושל שהדליפה הפצ"רית.

"רואים לכם", פותח בן שטרית במענה לשאלה אם מדובר במהלך שתכליתו "לאזן" ציבורית את הדחת הפצ"רית יום קודם לכן. "רואים אתכם. אתם שקופים. זו התנהלות בכל הממסדים", הוא קובע ומוסיף כי לו היה הרמטכ"ל נוהג כפי שמצופה ממנו הוא היה פותח את כל תחקירי המלחמה ונותן מענה להעלמת ומחיקת סרטוני תיעוד טבח השבעה באוקטובר.

"יד רוחצת יד", אומר בן שטרית המטיל אחריות על הקו הפרוגרסיבי שחדר לכלל המערכות במדינה, "ובזה אנחנו נלחמים". בן שטרית מזכיר את ההחלטה להוציא פלוגה שלמה של לוחמים דתיים לריענון נהלים בעקבות תקרית ההיתקלות עם צוות CNN. עוד הוא מזכיר בהקשר זה גם את ההחלטה לכלוא את הלוחם שענד פאצ' משיח, בה בשעה שבצבא, לדבריו, חיילים רבים העונדים פאצ'ים משונים ומוזרים, כולל פאצ'ים של צבא אוקראינה. "אבל הרמטכ"ל הכניס לכלא על פאצ' של אחד משלושה עשר עיקרים של עם ישראל".

לטעמו מאחורי ההחלטה לסגור את כוח מאה עומד הקושי של גורמים במערכת לראות לפניהם יחידה שמסמלת כוח. "הפרוגרס רוצה להוציא מהצבא שלנו מושגים של הפעלת כוח", אומר בן שטרית ומזכיר גם את היחס המזלזל לו זכה האלוף רומן גופמן כאשר קרא לראשי הצבא לעשות שימוש ביכולותיו ההתקפיות ובמוכנותם של הלוחמים לפעול. האלופים ובכירי הפיקוד ששמעו אותו הגיבו בצחקוק מזלזל.

בן שטרית רואה בכך מגמה שיורדת לאורך כל שדרות הצבא ומספר על אירוע בו הוא עצמו שאל את המח"ט מדוע לא נעשה כלום נגד המשך הירי בכפרי הערבים הסמוכים לקרית ארבע, גם לאחר שכדור שהוגדר ככדור תועה פגע בילדה. תגובת המח"ט הייתה 'מה אתה רוצה, שאחנך את כל הפלשתינאים?'. "הם עברו קורסים בחוץ והכניסו את הלך הרוח של הגויים, ובגלל זה מוציאים סרטונים מפוברקים עלינו".

בדבריו מזכיר בן שטרית התבטאויות של מפגיני קפלן שטענו שבידיהם הכלכלה, הצבא, הידע והכוח, ומתוך תחושה זו נעשים מעשים חמורים מתוך תחושה והבנה שוועדת חקירה שתקום תדע כבר לחפות על המבצעים ולהסתיר את מעשיהם. "לא ניתן לזה לקרות", הוא אומר ומזהיר מאדישות מחנה הימין בבחירות הקרבות. "עם ישראל צריך לצאת החוצה ולתת כוח למפלגות הימין. ברמה האישית אני חושש מסזון. סוגרים לי את דף הפייסבוק ומשתיקים אותנו. זו מלחמה על ההגאים של המדינה".

בהתייחס לסוגיית כוח מאה וסגירת הכוח, מציין בן שטרית כי בניגוד למציאות שהייתה בעבר, כיום "המחבלים נמצאים במקומות ערוכים ומובנים יותר לקלוט ולאכלס אותם לקראת מה שמחכה להם בעזרת ה'", ולהערכתו לשב"ס יש יחידות טובות ומאומנות היטב, כך שסביר להניח שלמערכת יהיה מענה למקרה בו מחבלים כלואים ינסו להפר את השקט במתקן הכליאה, ועם זאת ההחלטה שהתקבלה יום אחרי הדחת הפצ"רית נראית חשודה ולא תמימה בעיניו.