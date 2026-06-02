הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום אישרה היום (שלישי) להפקדה את התוכנית להקמת יישוב חדש בשם "אופיר" במועצה האזורית שדות נגב.

היישוב יוקם סמוך לקיבוץ סעד וצפוי לכלול כ-500 יחידות דיור, לצד מוסדות חינוך, שטחי מסחר ומרכז קהילתי. היישוב נקרא על שם אופיר ליבשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב לשעבר, שנהרג בשבעה באוקטובר בחילופי אש עם מחבלים שחדרו לקיבוץ כפר עזה.

לפי התוכנית, היישוב החדש מיועד לקהילה מעורבת ורב-דורית, ויציע מגוון סוגי מגורים ממגרשים חד-משפחתיים ודו-משפחתיים ועד בנייה מרוכזת וסמי-רוויה. במטרה לעודד קליטת משפחות צעירות באזור, יוקמו ביישוב גם יחידות דיור קטנות בשטח של עד 80 מ"ר. במרכז היישוב צפויים לקום שטחי מסחר ותעסוקה, מרפאה, מרכז חוסן קהילתי ומבני ציבור, אשר ירוכזו סביב כיכר מרכזית להולכי רגל.

במסגרת פיתוח התשתיות יוקם קמפוס חינוכי אזורי שיכלול בית ספר יסודי בן 12 כיתות ובית ספר תיכון בן 18 כיתות. לצד זאת מתוכנן להקים בסמיכות לישוב את "פארק העמק", פארק פתוח שישמש את תושבי הישוב וסביבותיו.

התוכנית מקודמת כחלק מהמהלכים הרחבים לחיזוק ההתיישבות והפיתוח באזור עוטף עזה לאחר אירועי הלחימה. מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, התייחס לאישור התוכנית ואמר כי היא מהווה , "נדבך משמעותי בחיזוק עוטף עזה ובביסוס ההתיישבות הכפרית בפריפריה". יו"ר הוועדה המחוזית דרום, עו"ד עודד פלוס, הוסיף כי הקמת היישוב החדש היא , "מחויבות לאומית לחיזוק ופיתוח הנגב המערבי".