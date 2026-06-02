תיעוד: טבק הוחבא בתוך משלוח כסאות גלגלים צילום: דוברות מתפ"ש

בודקים ביטחוניים של רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון, בשיתוף פעולה הדוק עם נציגי מתאם פעולות הממשלה בשטחים סיכלו היום (שלישי) במעבר לכיש ניסיון מתוחכם להברחת כמות גדולה של מאות שקיות טבק, אשר יועדו להגיע לתוך שטחי רצועת עזה.

הסחורה המוברחת אותרה ונחשפה כאשר היא מוסתרת ומוטמנת היטב בתוך משלוח תרומה בינלאומית רגיש של כיסאות גלגלים, שיועד לסייע לנכים פלסטינים ברצועה.

ניסיון ההברחה נחשף הודות לעירנותם של הבודקים במהלך הליך הבידוק הקפדני והביטחוני המתבצע לכלל המשאיות והסחורות המועברות לעזה. נהלים אלו הוחמרו והורחבו בצורה משמעותית בתקופה האחרונה, דווקא על רקע זיהוי של עלייה חדה בריבוי ניסיונות ההברחה של מוצרים אסורים ואמל"ח במסווה של ציוד אזרחי.

בתגובה לאירוע הורה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, לפתוח לאלתר בחקירה משולבת, ביטחונית ופלילית, במטרה להתחקות אחר שרשרת האספקה ולמצות את מלוא חומרת הדין עם כלל הגורמים והמבריחים המעורבים בניסיון המעשה.

"בזמן שחמאס מפיץ טענות שקריות על מחסור בציוד רפואי ברצועת עזה, וגורמים רבים בעולם בוחרים להדהד אותן, המציאות מוכיחה פעם נוספת את ההפך. בעוד שישראל מאפשרת הכנסת סיוע וציוד רפואי, חמאס וגורמים נוספים אינם בוחלים באמצעים ומנצלים גם משלוחים רפואיים לטובת הברחות והתעצמות.

מדובר בהפרה חמורה של מנגנוני הכנסת הסיוע, הממחישה את החשיבות הקריטית של מנגנוני הבידוק והפיקוח. חמאס מחפש כל הזדמנות לנצל את המרחב ההומניטרי לצרכיו, ולכן נמשיך לחזק את מנגנוני הבקרה, לקיים בידוק קפדני לכל משאית, ונפעל בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל מי שינסה לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת התעצמות ארגוני הטרור", אמר הלוי.