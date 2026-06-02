ארגון בלגי אנטי-ישראלי בשם "קרן הינד רג'אב" (HRF), פנה היום (שלישי) לרשויות בהודו בדרישה לעצור את ג', אזרח ישראלי השוהה כעת בטיול במדינה.

לטענת הארגון, הידוע בפעילותו נגד כוחות הביטחון, ג' שירת כלוחם מילואים בחיל ההנדסה הקרבית במהלך הלחימה ברצועת עזה. בארגון מאשימים את ג' בביצוע "פשעי מלחמה" ודורשים את מעצרו המיידי. בתלונה מתוארים אירועים ספציפיים מחודשים ינואר ויוני 2024, שבהם השתתף ג' בפיצוץ מבנים באזורי חאן יונס ורפיח.

הארגון, המנהל קמפיין רדיפה משפטי נגד לוחמי צה"ל, טוען כי הגיש לרשויות בהודו דו"ח חקירתי מפורט המוכיח את מעורבותו של האזרח בהריסת מבנים ברצועה. לפי הדיווח, ג' נולד בגוש קטיף ופונה מביתו בשנת 2005, ושב לרצועת עזה כלוחם יחד עם כמה מאחיו לאחר טבח השבעה באוקטובר. הדו"ח מתבסס על תיעודים של השמדת תשתיות טרור של חמאס, אשר הוקדשו לזכרם של חללי צה"ל.

מנכ"ל הקרן הפרו-פלשתינית, דיאב אבו ג'הג'ה, יצא באמירה נגד האזרח וטען כי ג' אינו תייר אלא "פושע מלחמה". אבו ג'הג'ה הוסיף וטען כי פנייה זו לרשויות בהודו היא חלק מאסטרטגיה משפטית רחבה יותר שמנהל הארגון. לדבריו, האסטרטגיה כוללת למעלה מ-90 תלונות דומות שהוגשו בכ-30 מדינות שונות נגד לוחמים ישראלים שגרתיים.