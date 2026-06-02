חמישה ימים אחרי לידת בתה השישית במרכז הרפואי זיו בצפת, השתחררה היום (שלישי) באנצ'י קסאו ממחלקת היולדות.

באנצ'י, העובדת בעצמה במחלקת המשק של המרכז הרפואי, חזרה יחד עם בעלה טפסאיי אל מרכז הקליטה בעיר המשמש להם כבית זמני מאז עלו ארצה, שם תתאחד עם ארבעת ילדיהם הממתינים להם. עם זאת, השמחה המשפחתית הגדולה נותרה וחסרה, כאשר בתם היימנוט, שנעלמה באופן מסתורי לפני למעלה משנתיים, עדיין לא תהיה שם כדי לחגוג את הולדת אחותה הקטנה.

רגע לפני עזיבת בית החולים, קיימו בני הזוג קסאו מפגש מרגש עם מנהל המרכז הרפואי זיו, פרופ’ סלמאן זרקא, ועם אנשי הצוות הרפואי.

במהלך המפגש חשפו ההורים את השם שבחרו להעניק לתינוקת החדשה: צנאת. המשמעות של השם בשפה האמהרית היא "כוח" - שם בעל משמעות אדירה המסמל יותר מכל את התקווה, האמונה והכוחות הנדרשים מהמשפחה בחיפושים אחרי היימנוט.

אב המשפחה, טפסאיי קסאו, שיתף ברגשות המעורבים המציפים אותו. הוא תיאר מצד אחד שמחה עצומה על הולדת צנאת, ולצד זאת ביטא כאב שנמשך כבר 826 ימים ארוכים. "הולדת צנאת, היא נקודת אור נפלאה אך היא איננה מהווה תחליף להיימנוט, שמקומה הטבעי הוא כאן, כזאת שצריכה לחבק את אחותה הקטנה", אמר.

טפסאיי ניצל את הבמה כדי להבהיר כי אין שום התקדמות, קצה חוט או עדכון חדש בחקירת ההיעלמות. הוא הביע תמיהה קשה כיצד מדינת ישראל, שיודעת להגיע לכל נקודה נידחת בעולם ולהשיב את אנשיה מידי האויבים המתוחכמים ביותר, נכשלת כבר למעלה משנתיים באיתור ילדה קטנה שנעלמה בתוך גבולות המדינה, מרחק קצר בלבד מהמקום בו הם נמצאים.

הוא חזר על דרישתו החד-משמעית להקים לאלתר צוות חקירה מיוחד בשילוב ובתמיכה מלאה של שב"כ תוך הפעלת כל האמצעים הטכנולוגיים והמודיעיניים. עוד ציין כי אם לא תהיה התקדמות בחקירה בשבועיים הקרובים, המשפחה תצא לצעדה ציבורית למען השבתה של היימנוט.