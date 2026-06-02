יידוי האבנים לעבר המפגינים רשת העיתונאים הנקודה

שוטרי מחוז ירושלים עצרו לחקירה מאבטח בבית מלון בעיר, לאחר שלפי החשד אפשר אתמול למספר חשודים לעלות לגג המבנה וליידות אבנים וחפצים לעבר מפגינים חרדים.

חקירת המשטרה נפתחה בעקבות דיווח ותיעוד מטריד שהתקבלו, ובו נראים מספר בני אדם עומדים על הגג ומיידים אבנים לעבר המפגינים שהיו באותה העת בכביש הסמוך למלון.

על פי החשד הראשוני העולה מהחקירה, החשוד שנעצר מועסק במקום כמאבטח חמוש, ועלה לגג המבנה יחד עם עובדים נוספים של המלון. בהגיעם למקום פתח המאבטח את הדלת המובילה לגג, ובכך אפשר על פי החשד את עלייתם של החשודים האחרים.

מעצר המאבטח בירושלים דוברות המשטרה

בתיעוד ניתן לראות את העובדים הנוספים כשהם מיידים לכאורה אבנים או חפצים מהגג. החשוד תועד עומד בסמוך ולא פעל למנוע מהם את יידוי האבנים.

בעקבות הממצאים הללו, החשוד, תושב מזרח ירושלים בן 39, נעצר הלילה על ידי השוטרים בביתו ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה.

בסיום חקירתו הובא החשוד בפני בית משפט השלום בירושלים, אשר נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו בשלושה ימים. חקירת האירוע נמשכת כעת על ידי חוקרי מחוז ירושלים, במטרה להגיע בהקדם לכלל המעורבים הנוספים ביידוי האבנים ולמצות עמם את הדין.