היועץ האסטרטגי והפרשן הפוליטי אבי גרינצייג מתארח באולפן ערוץ 7 ומספר על המסלול שלו מעומק ישיבת פוניבז' ועד למרכז עולם התקשורת.

"הגעתי לכל זה בטעות, זו האמת", אומר גרינצייג ומסביר כי בהיותו בחור צעיר בשנות העשרים המוקדמות לחייו, חיפש אפיקי פרנסה יציבים. באותם ימים סער המגזר החרדי סביב גזירות וחרמות על השימוש באינטרנט, ואתר האינטרנט "בחדרי חרדים" חיפש דרך לגבש לגיטימציה רבנית מול ועדות הרבנים שניהלו את המאבק הטכנולוגי.

גרינצייג, שהכיר את הנפשות הפועלות בשני צידי המתרס, מונה לשמש "מעין מפקח תוכן לאתר בחדרי חרדים". המינוי הייחודי הזה הוליד במהירות עניין מצד התקשורת הכללית. לאחר חודשים ספורים בתפקיד, זיהה העורך הראשי דאז, דוד רוטנברג, את הפוטנציאל הגלום בבחור הצעיר ודחף אותו לכתיבה. משם עלה בסולם התפקידים עד שהפך לעורך הראשי של האתר.

בניגוד לחלק מאנשי התקשורת החרדים בעבר שנאלצו להסתיר את עיסוקם הציבורי מפני הסביבה או המשפחה, גרינצייג מעולם לא הרגיש צורך להתנצל על הבחירה המקצועית שלו, והוא מחזיק בתפיסה קיומית ופרקטית מאוד לגבי חובתו של אדם לכלכל את ביתו בכבוד. "לא התחבאתי. זה מה שאני עושה - נקודה". מבחינתו, כאשר אדם מתפרנס מעבודה שהוא אוהב ומשלב בה השפעה חיובית על השיח הציבורי, אין כל סיבה להסתרה.

המבט המפוכח הזה מאפשר לו לנתח את העקומה המרתקת של התפתחות התקשורת החרדית, אשר רצה קדימה בעשורים האחרונים, הפכה למגוונת יותר והבינה את עוצמת השפעתה על סדר היום.

עם זאת, הוא אינו חוסך ביקורת על תהליכי העומק שעוברים על עולם העיתונות כולו, ומצביע על ירידה חדה באיכות ועל ריצה מטורפת אחר סקופים רדודים על חשבון כתיבת עומק איכותית.

השינוי הדרמטי ביותר בתקשורת החרדית נעוץ בגידול הדמוגרפי ובהתפתחות הכלים הדיגיטליים כמו הרשתות החברתיות וקבוצות הוואטסאפ, שיצרו תחרות בריאה ואיכותית בתוך מגזר המונה כיום למעלה ממיליון וחצי נפש.

הוא נזכר כיצד לפני כ-17 שנה, רוב הכתבים לענייני חרדים בכלי התקשורת הגדולים היו "במקרה טוב עם כיפה סרוגה" ולא באמת הבינו את הניואנסים הדקים של המגזר, בעוד המערכת של "בחדרי חרדים" היוותה "בערך 40% מהצינור שלהם לעולם החרדי". כיום, המציאות שונה לחלוטין; הציבור החרדי נוכח בהמוניו ברשתות, והכתבים המובילים את הסיקור במדיה הכללית הם פעמים רבות חרדים בעצמם או כאלו שצמחו מתוך המגזר.

אולם, דווקא בעיצומה של מגמת הישראליזציה והפתיחות, מזהה גרינצייג כוחות פוליטיים ומשפטיים המנסים לדחוק את הציבור החרדי חזרה אל הגטו, כשהם משתמשים בסוגיית גיוס בני הישיבות ככלי נשק פוליטי מובהק.

לשיטתו, המאבק הנוכחי אינו קשור כלל לרצון אמיתי לראות חרדים לובשים מדים, אלא לאינטרסים פוליטיים קרים שמטרתם לפרק את הממשלה. "אין לזה שום משמעות שקשורה לגיוס חיילים. מי שרוצה לטרפד את חוק הגיוס - לא רוצה חיילים חרדים. הוא גם יודע שהפעולות שלו יצמצמו את מספר החיילים החרדים - ועושה את זה ביודעין. יותר לוחמים חרדים יזיקו להם - גם פוליטית וגם ציבורית".

הוא מבהיר כי המחשבה שניתן לפתור סוגיה חברתית מורכבת באמצעות הפיכת רבבות צעירים לעבריינים היא אשליה מוחלטת.

גרינצייג מפנה אצבע מאשימה לא רק כלפי צד שמאל של המפה, אלא גם כלפי גורמים בתוך הקואליציה ובציבור הדתי-לאומי, המנהלים את השיח מתוך סיסמאות ריקות. "זו חבורה שהחליטה שהיא הופכת את זה לדגל של שנאה כלפי הציבור החרדי, ומנסה לטרפד את חוק הגיוס, בכל מיני נימוקים ילדותיים".

יחד עם זאת, הוא מדגיש כי הוא מבין ומכבד את הכאב האמיתי והעמוק של המשפחות המשרתות והשכולות בציבור הדתי-לאומי, ומסכים כי ניהול דיון עקרוני ורעיוני על חובת השירות הוא לגיטימי לחלוטין, כל עוד הוא אינו הופך למסע רדיפה.

חלק ניכר מעבודתו של גרינצייג בשנים האחרונות מתבצע לצד ההנהגה הרוחנית העליונה של הציבור החרדי, והוא משמש כחוליית הקישור הרשמית בין ביתו של מנהיג עולם התורה הליטאי, הרב דב לנדו, לבין כלי התקשורת. גרינצייג מסרב בתוקף להשתמש במונח "דובר" בהקשר זה, ומסביר כי מדובר בסמנטיקה פגומה המבזה את גדולי התורה. "קודם כול, דובר מבזה קצת הרב, הרב הוא לא פוליטיקאי. בסדר? פוליטיקאי, צריך דובר, שישב כל הזמן ויספר מה הוא עשה. הרב לא זקוק לזה".

מתוך היכרותו הקרובה עם בתי גדולי ישראל, הודף גרינצייג את התאוריות הסוציולוגיות המנבאות כבר עשרות שנים את קריסת מוסד ההנהגה החרדי או את המיתוסים על הנכדים השולטים, כביכול, ברבנים הקשישים. "התזה הזאת שאומרת, הנה החרדים עוד רגע מאבדים את ההנהגה שלהם, ועוד רגע הם מתפוררים, מלווה אותנו כבר עשרות שנים. כל פעם היא מאכזבת מחדש", הוא קובע.

גרינצייג מסביר כי מנהיגות רוחנית חרדית אינה מוכתרת ביום אחד על ידי מהלכים פוליטיים, אלא נבנית במשך שישים שנה של הרבצת תורה, מסירת שיעורים והעמדת עשרות אלפי תלמידים. "הוא אוטוריטה עוד הרבה לפני שאתם שמעתם עליו. הוא מנהיג, הרבה לפני שבעיתונות הכללית ציטטו איזו אמירה פוליטית שלו לכאן ולכאן, ואז פתאום כולם נחשפים אליו.

כדי להוכיח את העצמאות המוחלטת של גדולי התורה, הוא משתף בסיפור אישי מתוך קמפיין פוליטי שניהל בעבר עבור מפלגת יהדות התורה. במהלך הקמפיין, סבר גרינצייג כי סרטון קצר שבו אחד מגדולי הדור יציג אמירה מסוימת עשוי להועיל מאוד מבחינה אסטרטגית. הוא פנה אל הנכד המנהל את הבית וביקש ממנו לנסות ולהשיג את התיעוד. הנכד נכנס אל סבו, ניסה להסביר את החשיבות הפוליטית, אך חזר אל גרינצייג בידיים ריקות. "סבא אמר לא. הוא לא מסכים עם זה. הסיפורים על מניפולציות של מקורבים הם אגדות ישנות שמקורן עוד בימי תנועת ההשכלה באירופה לפני מאתיים שנה. לגדולי ישראל יש חוכמת חיים נדירה, הבנה עמוקה בניואנסים ובידע רחב, וההתייעצות עימם בצמתי חיים דרמטיים היא המעשה הרציונלי ביותר שאדם יכול לעשות - קבלת עצה מגאון פנומנלי שכל חייו מוקדשים לעזרה לזולת ללא כל אינטרס זר".

בסופו של דבר, כדי להבין את המגזר החרדי לעומק, מציע גרינצייג להחליף את המשקפיים האידיאולוגיים המערביים במבט פרקטי וממוקד תוצאה. בניגוד לתפיסה הרווחת בציבור הכללי ובחלקים מהציבור הדתי-לאומי, החרדים אינם מונעים מרעיונות ליברליים מופשטים, אלא בוחנים את המציאות דרך מבחן המעשה היומיומי וההלכה הפסוקה. "החרדים הם אנשים מאוד פרקטיים בגישה, מאוד צמודי תוצאה בדברים האלה", הוא ממדגיש.

הפרקטיות הזו מסבירה, למשל, מדוע החברה החרדית הציבה חומה בצורה נגד חדירת הטלוויזיה, אך פתחה שערים מסוימים ומבוקרים לטכנולוגיית האינטרנט - שהוכחה ככלי עבודה חיוני ופרקטי, בעוד הראשונה נתפסה ככלי חלול המיועד לשריפת זמן בלבד.

היא מסבירה, לדבריו, גם את התזוזה הפוליטית של הרחוב החרדי ימינה ברבות השנים. לדעת גרינצייג, "המגזר שהיה מתון בעבר מתוך מחשבה פרקטית שוויתור על שטחים עשוי להביא שלום, שינה את עמדתו מן הקצה אל הקצה ברגע שהמציאות המעשית הוכיחה כי המהלכים הללו הובילו לתוצאות הפוכות וסיכנו חיים".

גרינצייג חותם את דבריו בפנייה נוקבת אל שוחרי הפלורליזם והליברליזם בישראל, ומבקש מהם להכיר באותנטיות של אורח החיים החרדי ולא לזלזל בו ולהגדירו כמשחק פוליטי או כהצגה חיצונית. "זה לא משחק, זה אורח חיים. תכירו בזה שיש אורח חיים שונה שאתם לא מכירים", הוא מסכם.