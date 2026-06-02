נתניהו בנאום רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשא דברים בטקס חילופי ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. נתניהו סקר את תחנות חייו של ראש המוסד ה-14 הנכנס, רומן גופמן, אשר עלה לישראל מבלרוס בגיל 14 עם הוריו, לודמילה ז"ל וולדיסלב.

ראש הממשלה תיאר כיצד פילס גופמן את דרכו בעשר אצבעותיו כילד זר באשדוד, ואף הגיע למקום השני באגרוף לנוער בגיל 17. נתניהו בירך אותו בשמו ובשם העם כולו לרגל המינוי הרשמי, לאחר שצלח את המכשולים והחתחתים בדרך.

בדבריו הזכיר ראש הממשלה סרטון עבר שבו פנה גופמן לבכירי צה"ל ואמר, "תנו לנו לנצח, תפעילו אותנו". נתניהו ציין כי גופמן לא נרתע גם כאשר חלק מהנוכחים גיחכו, והטמיע את רוח הניצחון בכל תפקיד.

הוא הוסיף כי גופמן הביא ערך עצום כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, והפגין יכולת למידה מרשימה, חדות מחשבה, כושר תחבולנות ושאיפת ניצחון.

בהתייחסו למדיניות הביטחונית, הדגיש נתניהו כי המוסד יוסיף להימצא בחוד החנית של המאבק באיראן: "המוסד יוסיף להימצא בחוד החנית של המאבק שלנו בתוקפנות של איראן. בהמשך למדיניות העקבית שאנו מובילים מזה שנים - לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור".

הוא הצהיר: "לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני, לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר-האימים הזה, שסופו לחלוף מן העולם - ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה - המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפצצות-גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים".

נתניהו חתם את נאומו ואמר, "זוהי ההנחיה שלי - וזוהי המשימה שלכם! זוהי המשימה שלך רומן, ושל כל האלפים שנמצאים כאן היום".

האלוף גופמן נכנס היום לתפקיד ראש המוסד לאחר שירותו כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה ולאחר כ-31 שנים בשירות צבאי, במגוון תפקידי פיקוד, ביניהם מפקד חטיבת עציון, מפקד חטיבה 7 של השריון, מפקד אוגדה 210 ומפקד מל"י.