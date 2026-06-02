כתב 'ידיעות אחרונות' סבר פלוצקר יוצא היום במאמר שכותרתו 'קללת הקונספציות' נגד התפיסה האומרת ששליטה על שטחים ברצועה ובלבנון, והריסת בתים ששימשו לטרור, יביאו לניצחון במלחמה.

"החלפת קונספציה אסטרטגית שגויה אחת בשגויה אחרת לא מסוגלת להביא את השקט הגואל לגבולותינו. היא עשויה דווקא לעלות את יוקרתם ועוצמתם של ארגוני הטרור האיסלאמיים ולהקשות מאוד על התקדמות להסדר מדיני-ביטחוני" גורס פלוצקר.

בעוד סבר פלוצקר יוצא נגד 'קונספציות' מהימין, ובונה בעצמו קונספציה של 'התקדמות להסדר מדיני-ביטחוני', הייתי ממליץ לו לפנות לעמיתו לעיתון. כי אם מישהו רוצה דוגמא מצויינת איך בונים קונספציה חדשה, או איך חוזרים לקונספציה ישנה, הוא ימצא אותו במאמר שפירסם ביום ראשון השבוע אחד הפרשנים היותר מוערכים בציבור הישראלי, פרשן ותיק ומנוסה: רון בן ישי.

לא הייתי מתייחס למאמרו, אלמלא היו דווקא לרון בן-ישי ולמאמריו השפעה רבה הן על מקבלי ההחלטות והן על דעת הקהל.

במאמר שכותרתו "כך אפשר להסיר את איום החיזבאללה", מנסה רון בן-ישי, כמו רבים מהפרשנים (גם אני, אגב), לייעץ למדינת ישראל איך מומלץ לה לפעול בלבנון, במספר ערוצים. קראתי, ולשירות קוראי 'חמוש במקלדת' אני מביא את המלצותיו - עם הערות שלי.

וכך כותב בן ישי, אחרי שהוא פוסל, ובהיגיון, את הרעיון לכבוש את כל לבנון כדי לעצור את בעיית הרחפים:

"ישנה דרך פעולה נוספת, שיש לה סיכוי להצליח בלי לגבות מאיתנו מחיר בלתי נסבל: פעולה במקביל במספר ערוצים. הערוץ הראשון הוא לחץ והרתעה צבאיים שיספק צה"ל באמצעות תמרון ואש אווירית שיונחתו בהפתעה, יהיו תחבולתיים ומהירים ויתנהלו לטווח ומשך זמן מוגבלים אך משמעותיים". זה מה שצה"ל מבצע כעת בלבנון, אבל בן-ישי ממהר לסייג: "לא בטוח שמהלך צבאי כזה יפתור לחלוטין את בעיית רחפני הנפץ, אבל הוא ירחיק את חיזבאללה מהגבול ומהקו הצהוב ויכריח את המחבלים להתפזר".

נניח שרון בן-ישי צודק בהנחה שלו, גם בשלילה וגם בחיוב. אבל כאן הוא ממשיך עם הצעה נוספת: "בהקשר זה איני בטוח שהפסקת אש בלבנון היא רעיון כזה רע. גם אם הפסקת אש כפויה תאלץ את צה"ל להימנע מהתמרון הגדול והמהיר, היא תיתן בינתיים למערכת הביטחון זמן להשלים את מאמצי הפיתוח וההצטיידות באמצעים להתמודדות לא רק עם רחפן נפץ אחד או שניים, אלא בעיקר עם נחילי רחפנים שעוד נפגוש כנראה בכל זירות הלחימה".

מדהים לראות שפרשן ותיק ומנוסה כמו רון בן-ישי, מתעלם מכך שהפסקת אש שתעצור את הפעילות שלנו בלבנון לא רק "תיתן בינתיים למערכת הביטחון זמן להשלים את מאמצי הפיתוח וההצטיידות באמצעים להתמודדות עם נחילי רחפנים", אלא תיתן גם לחיזבאללה זמן יקר להמשיך ולתקוף אותנו ברחפנים בלי הפרעה, ובעיקר להשלים בניחותא ובלי הפרעות את מאמצי הפיתוח וההצטיידות בדור הבא של רחפנים שיאתגר את צה"ל ויפילו חללים רבים נוספים, בלי שתהיה לנו תשובה.

ישנה אמירה צבאית אומרת 'כשיורד גשם, גם האוייב נרטב'. בהשאלה, כשהשמש זורחת - היא זורחת גם על האוייב.

ממשיך בן-ישי בעצותיו: "הערוץ השני שבו נדרש לפעול הוא בחזית המדינית. מו"מ אפקטיבי ומואץ (בניגוד לגרירת הרגליים הנוכחית בוושינגטון) בין ישראל לממשל הלבנוני. עצם קיומו של מו"מ כזה שולל מחיזבאללה את הלגיטימציה החוקית להציג עצמו כמגן לבנון, אבל המטרה האמיתית צריכה להיות הגעה למצב בשטח שבו אין איום על ישראל משטח לבנון (ומנגנון שיוודא שאכן זה קורה)". הקונספציה בהתגלמותה: מה מנגנון? איזה מנגנון? כל הניסיונות הקודמים לבנות 'מנגנונים' שיוודאו שאין איום על ישראל משטח לבנון כשלו ונכשלו בתפקידם. למשל, יוניפי"ל. משא ומתן בין ישראל וממשלת לבנון מרשים את חיזבאללה כמו שהמונסונים בהודו מרשימים אנשי כלכלה בישראל. חיזבאללה כבר ממש לא צריך לגיטימציה. הוא צריך אמל"ח, זמן ושטח, ואת כל זה ממליץ רון בן ישי לספק לו בגודש רב.

מה התמורה שישראל תיתן ל'מנגנון שיוודא שאכן זה קורה'? המשך דברי בן-ישי: "בתמורה להשבת השטחים שצה"ל מחזיק בהם כעת בלבנון לצד תיקוני גבול קטנים". עוד סעיף בולט בקונספציה שכשלה לכל אורך הדרך. נסוגנו מלבנון בשנת 2000. נסוגנו שוב ב-2006 אחרי מלחמת לבנון השניה. כל הנסיגות הללו רק נתנו לחיזבאללה את המימד השלישי שציינתי, הנחוץ לחיזבאללה להמשיך במלחמה באופן יעיל: טריטוריה חופשית למלחמה בישראל.

ועוד מציע רון בן ישי: "הערוץ שלישי הוא הבטחת סיוע כלכלי לשיקום לבנון בתנאי שחיזבאללה יפסיק לפעול כמיליציה חמושה, כולל הקמת קרנות מימון על ידי סעודיה, קטאר וארה"ב, באופן שייצור אופק ומוטיבציה לבני כל העדות ולממשלה הלבנונית לבודד ולנטרל את חיזבאללה כדי להיחלץ מהמשבר". אם לא הייתי מכיר את רון בן ישי ככתב רציני, הייתי בטוח שזהו טור הומוריסטי. המשפט "בתנאי שחיזבאללה יפסיק לפעול כמיליציה חמושה" הוא אחת הבדיחות הטובות שנכתבו ב'ידיעות אחרונות' מאז נסגר הטור הסטירי 'אפעס'. לחיזבאללה אין שום כוונה או רצון או תוכנית להפסיק לפעול כמיליציה חמושה. זו תמצית חייו. אין כרגע שום כוח שיוכל לכפות את זה עליו.

המלצה אחרונה: "לצד זאת, יידרש סיוע בינלאומי אמריקאי, צרפתי ואמירותי לחיזוק צבא לבנון, כדי שהוא יוכל למלא תפקיד ממשי בפירוק חיזבאללה ככוח לוחם ומניעת שיקומו". מה שחסר לצב לבנון כדי לפרק את חיזבאללה, הוא לא סיוע כספי אלא מוטיבציה. תרפדו את צבא לבנון בדולרים, יורו ודינרים - זה לא יזיז חייל לבנוני אחד לטובת המשימה של פירוק חיזבאללה. חלקים גדולים מהצבא הלבנוני פשוט מזדהים עם חיזבאללה.

כלו דברי רון בן ישי: "הצעד השלישי, שחשוב לא פחות מהשאר בהיבט הכלכלי, הוא ניתוק חיזבאללה מהסיוע הצבאי והכספי האיראני". יופי של הצעה. איך בדיוק מבצעים אותה?

מה כן יכול לעצור את מתקפת חיזבאללה? התקדמות של צה"ל עד לזהראני, תוך דחיקת האוכלוסייה השיעית צפונה לאיזור ביירות. הדרוזים והנוצרים יכולים להישאר במקומם. ומאמצים להשגת מודיעין על יחידות הרחפנים, אלו מרכיבים את חומרי הנפץ על הרחפנים ומטיסים אותם - כדי לפגוע בהם ולהשמיד אותם. לא הפסקת אש, רון ידידי, רק מלחמה!

באדיבות עיתון מצב הרוח