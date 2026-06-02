אופיר אנגלסמן בחיסמה ללא קרדיט

פצוע צה"ל אופיר אנגלסמן הגיע אחר הצהריים (שלישי) יחד עם מספר פעילים וחסמו את צומת גוש עציון לתנועה.

המחאה הגיעה בתגובה לפיגוע הדריסה שאירע השבוע בצומת, שבו נפצעו שתי בנות, בהן אחת באורח קשה.

במהלך החסימה קראו הפעילים לגירוש האויב ולענישה חמורה כנגד המחבלים ובני משפחותיהם. המפגינים החזיקו שלטים שעליהם נכתב "מלחמת קיום ביו"ש" וכן "כביש 60 ליהודים בלבד".

אנגלסמן התייחס למטרת הפעילות ודרש לנקוט צעדים תקיפים נגד האוכלוסייה העוינת: "השלב הבא זה פשוט להראות להם את הדרך החוצה, להעיף אותם מפה, כביש 60 ליהודים בלבד. אנחנו פה במלחמת קיום. אנחנו צריכים למחוק את האויב ולהשמיד אותו".