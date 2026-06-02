הנאום של רומן גופמן בכניסה לתפקיד רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

רומן גופמן נכנס היום (שלישי) לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

טקס חילופי ראש המוסד נערך במטה הארגון, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הכנסת, שרים, הרמטכ"ל, ראשי מערכת הביטחון, ראש המוסד היוצא דדי ברנע ונשות ואנשי הארגון.

האלוף גופמן נכנס לתפקידו לאחר שירות כמזכיר הצבאי של ראש הממשלה ובתום כ-31 שנות שירות צבאי, שבהן שימש בין היתר כמפקד חטיבת עציון, מפקד חטיבה 7, מפקד אוגדה 210 ומפקד מל"י.

נתניהו בירך את ראש המוסד ה-14 ואמר, "רומן, צלחת את כל המכשולים, ואתה מתמנה לראש המוסד ה-14 של ישראל. אני מברך אותך בשמי ובשם העם כולו. עלה והצלח".

נתניהו שיבח את פועלו של גופמן כמזכיר הצבאי וציין כי הוא הציג יכולת למידה מרשימה, חדות מחשבה, ראייה כוללת של תמונת המערכה, כושר תחבולנות "ולא פחות מכך - שאיפת ניצחון".

נתניהו הדגיש את המחויבות הביטחונית מול האיומים האזוריים ואמר: "המוסד יוסיף להימצא בחוד החנית של המאבק שלנו בתוקפנות של איראן. לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני, לא ניתן לו לאיים על קיומנו".

גופמן הודה לראש המוסד היוצא על הובלת הארגון להישגים גדולים ופנה בדבריו לאנשי ונשות המוסד: "אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון שלכם שלא יסולא בפז".

עוד הוסיף: "ההיפוך האסטרטגי אשר חוללנו לציר האיראני ו'התכנית להשמדת ישראל' שינה את משוואת העוצמה באזור כולו. הציר השיעי, שחרט על דגלו להשמיד את המדינה שלנו - הוכה קשות. אך המלאכה לא תמה... ליבת המוסד הינה בפעילות חשאית ביעד. נשמור על כך מכל משמר, נמשיך לשכלל ולפתח יכולות ושיטות להפתיע ולהשפיע".

ברנע איחל הצלחה לגופמן ואמר לעובדי הארגון ומפקדיו: "המצוינות שלכם, אנשי ונשות המוסד, נבחנת בדיוק בנקודה שבה אחרים בוחרים לסגת. אתם מסרבים להתייאש מול אתגרים. אתם מסרבים לסגת לאחור מול משימה בה אין לנו ניסיון. מול כל חומה ומול כל ספק אתם ניצבים ואומרים בכל צלול: 'יכול נוכל לה'".