חבר הכנסת ד"ר מנסור עבאס, יו"ר הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), המייצגת בכנסת את התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי, תוקף את הצעת החוק החותרת להסדיר ולהגביל את השימוש במכשירי הגברה במסגדים לשם ביצוע ה"אזאן", היא הקריאה לתפילה המושמעת 5 פעמים ביממה, כולל לפני עלות השחר.

במסיבת עיתונאים בכנסת (שני) אמר עבאס, כי "ארבע שנים לא הספיק לממשלה הזאת כדי לתת מענה לרעשים של כלי הנשק שנמצאים בידי ארגוני הפשע, אבל הם מתכוונים להשתיק את הקריאות מהמסגדים".

במסר ישיר לנתניהו וליוזמי הצעת החוק אמר עבאס, כי "אנחנו לא נטע זר במולדת שלנו. האיסלאם הוא לא אורח בזירה הזאת. יש לנו זכויות דתיות במולדת הזאת, ולא ניתן לממשלת ישראל, לאנשים הזויים, שרוצים סכסוך דתי, שרוצים להתגרות באסלאם ובמוסלמים".

עבאס הדגיש, כי לא ניתן לפגוע בדרך שבה המוסלמים מקיימים את מצוות האיסלאם. אנשים שמפריעה להם הקריאה לתפילה יכולים לפנות בהידברות כדי לפתור כל בעיה שתתעורר.

הצעת החוק ביוזמת ח"כ צביקה פוגל, יו"ר ועדת הביטחון הלאומי מטעם עוצמה יהודית, מחייבת אישור להתקנת מערכות כריזה במסגדים וקובעת קנסות על השמעת רעש חריג באמצעותן.