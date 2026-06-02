הלל וריקודים בהר הבית ישיבת הר הבית

ציבור רחב עלה היום (שלישי) להר הבית בטהרה, לציון שנה לניצחון במבצע "עם כלביא".

העלייה ההמונית להר לוותה בתפילת הלל, שירה וריקודים לרגל יום השנה למבצע. התפילה התקיימה בהובלת רבנים רבים, תלמידי ישיבת הר הבית, תלמידי ישיבת המקדש וקהל משתתפים רחב.

במהלך השהות על ההר, התפלל הציבור תפילת הלל לצד שירת מזמורי הודאה מיוחדים. את התפילה והשירה הובילו שורה של רבנים, ובהם ראש ישיבת המקדש וראש מכון המקדש הרב ישראל אריאל, ראש ישיבת הר הבית הרב אלישע וולפסון, הרב שמואל מורנו והרב אליהו ובר.

הרב אריאל קרא בהתרגשות גדולה תפילת 'על הניסים' בנוסח מיוחד המתאים לימינו אנו. הרבנים הדגישו בדבריהם את החיבור העמוק בין הניצחון הצבאי במערכה לבין ההודיה הרוחנית בהר.

הרב וולפסון תיאר בהתרגשות את מהלך ניצחון המלחמה ואמר: "אנו זוכים להתגשמות הנבואות. עם ישראל חזק ומנצח, בכל הזירות וגם כאן בהר הבית".