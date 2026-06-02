הממשלה אישרה את תכנית משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוחבה, מבצעי טבח 7 באוקטובר. התכנית קודמה בהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

על פי המתווה שאושר, יוקצו למשרד הביטחון ולצה"ל למעלה ממיליארד שקלים בין השנים 2026-2029. התקציב מיועד למימוש האחריות שהוטלה עליהם להביא לדין את מחבלי הנוחבה.

התקציב ישמש להקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות ליישום החוק. בין היתר מדובר במתחם בית המשפט, התביעה והמפקדה של צה"ל, וכן בגיוס כוח אדם, עלויות שכר, אחזקה ותחזוקת מבנים.

עוד נכללים בתקציב מערכות מחשוב ותקשוב ושירותי שידור, תקשוב, הזנה, רפואה וניוד. במערכת הביטחון יחלו כעת בהיערכויות הנדרשות לקידום ההליכים השיפוטיים ולמיצוי הדין עם המחבלים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר, "כפי שהתחייבנו, אנחנו פועלים להבטיח שכל אחד מהמרצחים, האנסים והחוטפים שלקחו חלק במתקפת הטרור הרצחנית נגד אזרחי ישראל יישא באחריות מלאה למעשיו". לדבריו, "העמדתם לדין היא חובתנו המוסרית והלאומית כלפי הנרצחים, המשפחות השכולות, השורדים, החטופים ובני משפחותיהם וכלפי כל אזרחי ישראל".

כ"ץ הוסיף, "מדינת ישראל תמצה את הדין עם מבצעי הטבח האכזרי ביותר שבוצע נגד העם היהודי מאז השואה, ותעביר מסר חד וברור לכל אויבינו: מי שטובח, רוצח, אונס וחוטף אזרחים ישראלים - ישלם את מלוא המחיר".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר, "מדינת ישראל מחוייבת לעשות דין וצדק עם מי שהעז לאיים על קיומנו ולטבוח באזרחינו". סמוטריץ' הוסיף, "אנחנו מעמידים כעת את מלוא התקציב כדי לקדם את החובה המוסרית הזו וכדי שכל חושבי רעתנו יידעו מה דינם ומה מצפה להם".