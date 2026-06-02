בית המשפט המחוזי מרכז בלוד קיבל השבוע את ערעורה של תנועת "אחים לנשק" וקבע כי ערוץ 14 יידרש לפרסם הודעת תיקון פומבית בנוגע לפרסומים שבהם נטען כי קצין שנחקר בפרשת הריגול בפיקוד הדרום היה קשור לארגון.

הפרסומים, ששודרו ופורסמו בין ספטמבר לנובמבר 2024, קשרו בין הקצין החשוד לבין "אחים לנשק". לאחר פנייה של הארגון הסיר הערוץ את האזכורים מהכתבות הדיגיטליות, ובהליך המשפטי הודה כי הקישור בין הקצין לארגון נבע מ"שגגה וטעות אנוש".

בית משפט השלום בראשון לציון דחה תחילה את בקשת הארגון לחייב את הערוץ בפרסום תיקון. ערוץ 14 טען בין היתר כי עומדות לו הגנות משפטיות שונות וכי אין מקום להעניק סעד זמני הזהה לסעד המבוקש בתביעה העיקרית.

שופט בית המשפט המחוזי, אלי ברנד, קיבל את הערעור וקבע כי די בכך שהמפרסם מודה שפרסם מידע שאינו אמת כדי לחייבו בפרסום תיקון, גם אם הוא טוען להגנות משפטיות אחרות. לדבריו, זו תכליתו של סעיף 10 לחוק איסור לשון הרע.

בפסק הדין מתח השופט ביקורת על מה שכינה "תיקון שקט". "צרכני הפרסומים אשר נחשפו כבר לפרסומים המקוריים מכירים את הטענות כפי שפורסמו מלכתחילה, טרם תיקונם, ומבחינתם אלו הן העובדות שפורסמו ודבר התיקון המאוחר לא נודע להם", כתב.

המחוזי קבע כי ביחס לשלושה פרסומים שבהם הודה הערוץ במפורש כי נפלה טעות, זכאי הארגון לצו המחייב פרסום תיקון. התיק הוחזר לבית משפט השלום, שיקבע את נוסח התיקון ואת אופן פרסומו.