פיקוד העורף הודיע היום (שלישי) על הקלות במדיניות ההתגוננות בצפון הארץ, בעקבות הערכת מצב שהתקיימה לאחר הכרזת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הפסקת אש.

על פי ההנחיות החדשות, החל מהערב ועד ליום ראשון הקרוב בשעה 20:00, יישובי קו העימות וכן היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית.

במסגרת ההקלות, ניתן יהיה לקיים פעילויות חינוכיות ומקומות עבודה במבנים או במקומות שמהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

כמו כן, תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 בני אדם במבנה, והחופים באזור ייפתחו לציבור.

במקביל הודיע פיקוד העורף כי אזורי ההנחיה גליל עליון, גולן צפון והיישובים קצרין וקדמת צבי יעברו למדרג פעילות מלאה ללא הגבלות.

בצה"ל הדגישו כי פיקוד העורף ממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות, וכי במקרה של שינוי במצב הביטחוני או במדיניות ההתגוננות, הציבור יעודכן באמצעות הערוצים הרשמיים של פיקוד העורף וצה"ל.