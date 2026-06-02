חיסול המחבל במהלך רכיבה על אופנוע דובר צה"ל

צה"ל ושב"כ הודיעו היום (שלישי) כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול במרכז רצועת עזה את המחבל יוסף עאיש עואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוח'בה בארגון הטרור חמאס.

לפי הודעת צה"ל, רמצ'אן השתתף בטבח 7 באוקטובר ופשט לשטח ישראל יחד עם מחבלי חמאס. בין היתר, לקח חלק בחטיפתם של הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי מהמיגונית בצומת רעים.

בצה"ל ציינו כי במהלך המלחמה, ובפרט בתקופה האחרונה, פעל המחבל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה ונגד אזרחי מדינת ישראל.

לדברי צה"ל, פעילותו של רמצ'אן הפכה אותו ל"איום מיידי", ובהתאם לכך בוצעה התקיפה שבה חוסל.

בצה"ל הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכמים הקיימים, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על אזרחי ישראל ועל הכוחות הפועלים ברצועה.