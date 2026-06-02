בבריטניה נמשכת הסערה בעקבות פרסום תיעוד משטרתי המתעד את רגעיו האחרונים של הנרי נובאק, סטודנט בן 18 שנדקר למוות בעיר סאות'המפטון בדצמבר האחרון.

הסרטון פורסם לאחר שבית משפט גזר מאסר עולם על ויקרום דיגווה, בן 23, שהורשע ברצח. לפי גזר הדין, דיגווה יוכל לבקש שחרור מוקדם רק לאחר ריצוי לפחות 21 שנות מאסר.

בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים נראה דיגווה טוען בפני הכוחות כי הותקף על ידי נובאק ואף מייחס לו התבטאויות גזעניות. במקביל נראה נובאק שרוע על הקרקע, כשהוא אומר לשוטרים מספר פעמים כי נדקר ומתקשה לנשום.

השוטרים אזקו את נובאק וגררו אותו מהמקום, בעוד הדוקר נותר חופשי בשטח. רק לאחר מספר דקות הוזעק צוות רפואי. בהמשך נקבע מותו של נובאק בזירה.

במהלך המשפט קבעה התביעה כי טענותיו של דיגווה בדבר תקיפה ממניע גזעני היו שקריות. בית המשפט קבע כי לא נמצאה כל ראיה לכך שנובאק השמיע אמירות גזעניות כלשהן לפני שנדקר.

אביו של הנרי, מארק נובאק, מתח ביקורת חריפה על התנהלות השוטרים ואמר כי בנו "לא היה צריך למות ברחובות סאות'המפטון כשהוא אזוק ומושפל". לדבריו, בעוד בנו טופל כחשוד, הרוצח זכה ליחס מכבד מצד השוטרים.

המשטרה המקומית כבר התנצלה בפני המשפחה על התנהלותה בזירה. במקביל מתנהלת חקירה של הגוף העצמאי המפקח על פעילות המשטרה בבריטניה, הבוחן את החלטות השוטרים ואת אופן הטיפול באירוע.

הפרשה עוררה גם סערה פוליטית. מנהיג מפלגת Reform UK, נייג'ל פרג', תקף בחריפות את התנהלות המשטרה וטען כי החשש מהאשמות בגזענות השפיע על אופן הטיפול בזירה. גם גורמים במפלגת השלטון הביעו זעזוע מהתיעוד ודרשו לברר כיצד התקבלו ההחלטות בשטח.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, הגדיר את המקרה "מזעזע ונורא" ואמר כי יש לאפשר לחקירה העצמאית למצות את הבדיקה בנוגע להתנהלות המשטרה באירוע.