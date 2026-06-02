עימות נוקב סביב תחקירי 7 באוקטובר נרשם בכנס לשכת עורכי הדין באילת, במסגרת פאנל שעסק בהשלכות המשפטיות של התחקירים ובשאלת אמון הציבור בצה"ל.

איל אשל, אביה של סמל רוני אשל ז"ל שנפלה בקרב בבסיס נחל עוז, מתח ביקורת חריפה על התנהלות צה"ל: "מחמ"ל נחל עוז ברחו שבעה חיילים שנתנו לבנות האלה להישרף למוות. בניהם ארבע קצינים בצה"ל".

לדבריו, משפחות התצפיתניות גילו בדיעבד מידע שלא נמסר להן בזמן אמת, "הבטן מלאה - הזעם, התסכול, העצב, השכול שלקח את כולנו למקומות אחרים. רוני נכנסה לתוך חמ"ל נחל עוז וכבר אז התחילו העלמות המידע ועיגולי הפינות והבנתי שאנחנו נכנסים לתוך מערכה שלמה כי אף אחד ממערכת הביטחון לא סיפר לאף אחד מהמשפחות שכל המובלעת הזאת זה איזור השמדה - העלימו מאיתנו את המידע הזה".

הוא הוסית: "הבנו שמשקרים לבנות האלה אבל גם לנו. כשהבנתי את הנתון הזה התחלתי לחקור, וצה"ל בבעיה, כן אותו צבא שלא היה שם בשבת בבוקר, נמצא בבעיה. תרבות השקר נמצאת כמעט בכל פינה, היא התקבעה והשתרשה ברמות ששנים קדימה יקח לנו לתקן. אני לא פה לטנף על צה"ל, אני פה כי אני רוצה לשנות. זו המדינה שלנו וצה"ל שלנו וגדלים כאן ילדים במדינת ישראל והם ראויים למפקדים אחרים".

עו"ד טליק גואילי, אימו של רס"ר רן גואילי ז"ל שנפל בקרב עלומים ונחטף לעזה, תקפה אף היא את התנהלות הצבא: "רצף כל כך גדול של מחדלים קרה באותו יום. אני שומעת שהגדר הייתה פתוחה ופרצו לכל כך הרבה מקומות ולא היה לוויינים שראו את הקורה, יש פה איזשהי יד מכוונת ומהר מאוד אני מבינה שאני לא רוצה לחשוב על זה - שאולי יש פה יותר מדי אנשים שכשלו".

על תחקירי 7 באוקטובר אמרה: "הגעתי לתחקירים בנוגע לרני, והם פשוט ערבבו אותי. ואני עומדת שם, ואני אומרת להם - אני לא מאמינה לכם. ואם אתם לא מתקנים את התחקיר הזה אני יוצאת לעיתונות. הבנתי שבסוף אף אדם לא ישים את עצמו אשם. ואנחנו תמימים אם אנחנו חושבים שמישהו בתוך הצבא יבוא ויגיד כשלתי, זה לא יקרה. אנחנו תמימים לחשוב שמישהו מתוך הצבא יגיד טעיתי - זה לא יקרה".

גואילי הוסיפה כי היא חוששת מהאפשרות שלא מדובר רק בכשל מערכתי, "צריך להבין מה קרה ב-7 באוקטובר, האם באמת היה פה כשל? או שהיה פה משהו אחר? משני המקרים אני נורא מפחדת".

מנגד, תא"ל במיל' גיא חזות, לשעבר ראש מערך הלמידה המבצעית של כוחות היבשה וכיום חוקר בכיר במכון INSS, הזהיר מפני מי שלדבריו מבקשים לערער את יסודות הצבא.

"המוטיבציה של חלק מהמבקרים של צה"ל היא מוטיבציה מסוכנת", אמר. "חלקם יצאו כמוני מהמערכת והם לא באים לתקן הם באים להרוס. המניעים שלהם שנאה ונקמה ושכל האחריות תיפול על הצבא. האנשים הללו, בעיניי, הם האנשים הכי מסוכנים במדינה. אם יפרקו את צה"ל אין לנו שום דבר אחר".

אל"ם במיל' אבי חלבי, העומד בראש מערך הייצוג לאירועי 7 באוקטובר בסנגוריה הצבאית, סיפר כי גם הוא איבד אמון בצבא באותו יום, אך בחר להצטרף למערך כדי להבין את הכשלים.

לדבריו, "רוב האנשים שרלוונטיים לכשל של הזה כבר לא נמצאים בצבא. אני חושב שמשפט ששמעתי בתחילת הדרך הוא מאוד נכון: 'האחריות היא כמו אהבת אם, יש מספיק לכולם' - עם העניין הזה יצאתי למפגשים עם הרבה קצינים, קראתי הרבה חומרים ודיברתי עם אנשים ואני התרשמתי מהרבה מאוד אנשים שכן מכים על חטא ואומרים שהם טעו".

חלבי קרא להרחבת חשיפת ממצאי התחקירים לציבור ולמשפחות הנפגעים. "יש עדיין המון פרטים חשובים שלא כולם יודעים וחשוב שהציבור ידע". אמר, תוך שהוא מדגיש כי יש לשמור על החיסיון הנדרש כדי לאפשר תחקירים פתוחים ואמינים.

גם אל"ם במיל' אורלי ירון, לשעבר נשיאת בית דין צבאי, מתחה ביקורת על התנהלות המערכת: "אני רואה גוף לא מספיק גמיש. במשך שנים הוא העריץ את הנוקשות ושכח את הגמישות. צריך עמוד שדרה יציב, אבל גם גמיש. הגוף הזה לא היה גמיש מספיק כדי לראות שהוא עומד בפני משהו אחר לגמרי ולהשתנות. אני גם רואה גוף שלא מרשה לאנשים להביע דעה אחרת משלו".

בנוגע לחשיפת התחקירים אמרה: "אני מסכימה שהתחקירים צריכים להיות חשופים לציבור. התחקיר הוא חסוי כדי שנוכל ללמוד ממנו וכדי שאנשים יגידו את כל האמת. אבל המפקדים כאן לא הגיעו במצב הזה. הם כבר הגיעו עם עורכי דין, ועורכי דין מטבעם מייעצים מה הכי טוב ללקוחות שלהם. אם התעורר חשד לטיוח, אנחנו צריכים לבדוק אותו היטב".