לקראת מערכת הבחירות המתקרבת, בימין מבקשים להחזיר את סוגיית הריבונות למרכז סדר היום הציבורי והפוליטי.

בתנועת הריבונות, במסגרת פעילות "נוער ריבונות", נערכים בימים אלו לכנס גדול שיתקיים, מחר, יום חמישי, בירושלים, בקריה הלאומית לארכאולוגיה, סמוך לכנסת ישראל במטרה לדרוש מממשלת ישראל לנצל את חלון ההזדמנויות הנוכחי ולהחיל ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

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מארגנות הכנס, נדיה מטר ויהודית קצובר, אומרות כי דווקא כעת, לאחר תקופה של הישגים ביטחוניים משמעותיים, נדרשת גם הכרעה מדינית שתעצב את פני המדינה לשנים הבאות.

הכנס, שייערך תחת הכותרת "דור הניצחון מחיל ריבונות", צפוי להתקיים סמוך לכנסת ישראל בהשתתפות שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות ואישי ציבור מובילים מהמחנה הלאומי.

מנהיגות תנועת הריבונות נדיה מטר ויהודית קצובר צילום: מאיר אליפור

לצד הבכירים, מבקשים המארגנים להציב במרכז הבמה דווקא את בני הנוער והצעירים, אותם הם רואים כדור שיידרש להוביל את ההתיישבות ואת המאבק על עתיד יהודה ושומרון בעשורים הקרובים.

לדבריהם, מטרת האירוע היא לא רק לקיים דיון רעיוני, אלא להציג כוח ציבורי משמעותי שידרוש מהממשלה להפוך את תנופת ההתיישבות למדיניות קבועה.

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בתנועת הריבונות סבורים כי השיח הציבורי בישראל השתנה באופן משמעותי מאז המלחמה. אם בעבר נתפסה הריבונות כרעיון השייך בעיקר למחנה האידיאולוגי, כיום יותר ויותר ישראלים מבינים כי מדובר גם במהלך בעל משמעות ביטחונית ואסטרטגית.

לטענת ראשי התנועה, הציבור מבקש לראות מעבר ממדיניות של ניהול מציאות זמנית למדיניות של יוזמה, הכרעה ואחיזה ישראלית מלאה בשטח.

לאור זאת, בתנועת הריבונות ונועריבונות קוראים לבני נוער, תלמידי ישיבות, מכינות ותנועות נוער מכל רחבי הארץ להגיע לכנס ולקחת חלק במאבק הציבורי.

לדבריהם, ההחלטות שיתקבלו בשנים הקרובות ישפיעו על דמותה של המדינה לדורות, ולכן דווקא לצעירים יש תפקיד מרכזי בעיצוב סדר היום הלאומי. "אם דור הניצחון רוצה לראות ריבונות הופכת למציאות, הוא חייב להיות שם, להשמיע קול ולהפוך לכוח שמנהיגים לא יוכלו להתעלם ממנו", מדגישים בתנועה.

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