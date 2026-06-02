עמיחי אליהו מגיב להודעה ששלח לשופט כאן חדשות

שר המורשת עמיחי אליהו התייחס היום (שלישי) בראיון לכאן חדשות לסערה סביב הודעת הוואטסאפ ששלח לשופט בית המשפט העליון יחיאל כשר, בעת שדן בעתירה נגד מינויה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות.

אליהו אמר כי לא הופתע מפרסום ההודעה במסגרת החלטת בית המשפט. "להפך", השיב. לדבריו, השופט קיבל החלטה נכונה כאשר דחה את הבקשה לצו ארעי וצו ביניים נגד המינוי. "אני מקווה מאוד שהיא תמונה. היא ראויה", טען.

במהלך הראיון נשאל השר האם פנייה ישירה לשופט היא דרך ראויה מצד חבר ממשלה. בתגובה מתח ביקורת על התנהלות הייעוץ המשפטי והשווה את המקרה לחשיפת ההתכתבויות בין היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לבין יו"ר ועדת גרוניס, השופט בדימוס אשר גרוניס. "אני חושב שלמדתי מהטובה ביותר", אמר.

אליהו הודה כי פנייה ישירה לשופט אינה הדרך המקובלת, אך טען כי המצב הקיים אינו מאפשר לשרים להציג את עמדתם בפני בית המשפט.

"ברור שזו לא הדרך. הדרך צריכה להיות פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כך שאם אני רוצה להביא את דבריי לשופט, לא אצטרך להתחנן שמישהו אחר יציג את משנתי", אמר.

השר טען כי ביקש להציג את עמדתו בעתירה, אך נתקל בסירוב מצד גורמי הייעוץ המשפטי. "אמרו לי שאין לי שום דרך. הדרך היא רק דרך מחלקה מסוימת. אני חייב להגיד את עמדתי", סיפר. לדבריו, נאמר לו כי הגורמים המשפטיים יגבשו את עמדתם בעצמם. "אני לא מוכן לקבל את זה. אי אפשר להתנהל בצורה כזו שאנחנו לא יכולים להביא את האמת המשפטית והמוסרית שלנו בפני השופט".

השר גם יצא להגנתה של אסתר שרייבר, המועמדת לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. "היא ראויה מאוד, אישה מדהימה עם כישרון ניהול נדיר", אמר. לדבריו, הטענות נגדה נובעות משיקולים זרים. "לבוא ולהשחיר ולהלבין את דמה רק בגלל שהיא לא מתאימה למישהו מבחינת אג'נדה. ארכיאולוגים שלא פגשו אותה ולא יודעים עליה דבר כתבו מכתב מבייש ומלא הטיה פוליטית".

השופט יחיאל כשר חשף בהחלטתו כי קיבל הודעת וואטסאפ מאליהו, ובה ביקש השר שלא לעצור את הליך המינוי עד לבדיקת הנושא. כשר הבהיר כי מדובר בפנייה שאינה הדרך הראויה להציג עמדה לבית המשפט וציין כי יתעלם ממנה, אך במקביל דחה את הבקשה לצו ארעי נגד המינוי והורה למדינה להשיב לעתירה בתוך 45 ימים.