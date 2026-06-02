תת-אלוף א' נכנס לתפקיד ראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין, במקומו של תת-אלוף מני ליברטי, שסיים שנתיים בתפקיד וימשיך לכהן כמפקד אוגדה 98.

טקס החילופים נערך במחנה רבין בראשות סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, וראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר, בהשתתפות חברי פורום המטה הכללי, מפקדים ובני משפחה.

בינדר הגדיר את חטיבת ההפעלה כאחת מאבני היסוד של האגף ואמר כי בשנתיים וחצי האחרונות התמודדה החטיבה עם "מלחמה רב-זירתית בשבע חזיתות, תמרון קרקעי בארבע מהן, השבת החטופים, מבצעים מיוחדים, 2 מערכות מול איראן, מבצעים בתימן כנגד החות'ים ומגוון עצום של אתגרים מבצעיים ומודיעיניים נוספים".

בינדר שיבח את מני ליברטי על הובלת החטיבה בתקופה מאתגרת במיוחד לאחר מתקפת 7 באוקטובר: "מן הרגע הראשון בלטה מנהיגותו של מני, נחישותו ויכולתו יוצאת הדופן לרתום אנשים למשימה משותפת. בעבודה קשה ובהתמקדות בלתי מתפשרת במשימה, מני הוביל את החטיבה בתהליך של ההכוונה והעמידה במשימות אמ"ן תוך כדי הובלת הצורך להשתנות החטיבה לאור לקחי ה-7/10. בהנהגתו החטיבה הייתה לגורם מוביל ומשפיע בהתמודדות עם האתגרים הרבים שניצבו בפני אמ"ן וצה"ל".

הוא פנה לראש החטיבה הנכנס ואמר: "אנחנו מכירים שנים רבות, ראיתי אותך מפקד על מבצעים נועזים ומסוכנים. אתה נכנס למים סוערים אבל אני בטוח בכל מאודי שאתה האדם הנכון במקום הנכון ותדע להצטיין גם באמ"ן המנהיגות, שיקול הדעת, חדות המחשבה, המקצוענות והאמונה בשיתופי פעולה, כל אלה יסייעו לך להצליח בתפקיד המורכב הזה מאחורייך החטיבה, אנשים מצוינים. ולצידך פורום המפקדים הבכיר של אמ"ן".

ליברטי סיכם את תקופת כהונתו ואמר כי עם כניסתו לתפקיד התחייב לסייע לצה"ל לפגוע בכל מי שפגע בישראל. "במעלה הדרך היו עליות ומורדות, הישגים וכישלונות, אני בוחר כאן לציין את הדבר שגורם לי לגאווה הגדולה ביותר. פעלנו ביחד, כולם, כגוף אחד בתוך אמ"ן, בין אמ"ן לחיל האוויר וחיל הים, לאגפים ולפיקודים, ובין אמ"ן לחברנו היקרים בשב"כ ובמוסד", אמר.

הוא פנה למחליפו ואמר: "אנחנו מכירים שנים רבות, אתה הטוב שבטובים, אין מאושר ממני שאתה זה שעולה לקטר הרכבת, להוביל, ולהיות חבר צוות יחד עם החבורה הנהדרת שהגיעה לכבדנו במעמד זה. אני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם ועוד קצת".

ראש חטיבת ההפעלה הנכנס התייחס בנאומו למחדל 7 באוקטובר ואמר כי "מלחמה, שהתחילה בכישלון תפיסתי, מודיעיני ומבצעי. בבוקר שמחת תורה השבעה באוקטובר, אגף המודיעין כשל במשימתו החשובה ביותר, להתריע מפני מלחמה, ובכך לא מימש את ייעודו כקו ההגנה הראשון של מדינת ישראל".

לדבריו, "חובתנו לזכור את הכישלון, לפעול מתוך ידיעה שזה יכול לקרות גם במשמרת שלנו, ולהמשיך במלאכת התיקון והטמעת הלקחים, זהו צו שעתנו".

תא"ל א' הוסיף כי הוא מקבל את הפיקוד על החטיבה "בחרדת קודש ובתחושת שליחות עמוקה. אני מתחייב לפעול בנחישות, בצניעות ובתבונה, ולהשקיע את כל כולי בכדי לממש את אחריותי על הצד הטוב ביותר, בכדי להיות ראוי לתפקיד ובכדי להיות ראוי לכם כמפקד".