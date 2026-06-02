רק ארבעה שרים הגיעו הערב (שלישי) לישיבת הממשלה המיוחדת שעסקה בתוכנית שיקום הצפון, אף שמדובר באחת ההחלטות התקציביות הגדולות ביותר שאושרו מאז פרוץ המלחמה.

את הישיבה ניהל שר החקלאות אבי דיכטר, ובה השתתפו גם השרים זאב אלקין, יצחק וסרלאוף ועמיחי אליהו. מאוחר יותר ברקע הביקורת הגיע לדיון ראש הממשלה בנימין נתניהו.

וסרלאוף אמר לאחר הדיון: "העברנו החלטות חשובות מעל 13 מיליארד שקלים יחד עם השר זאב אלקין ומנהלת תנופה. משרד הנגב והגליל מושקע בהחלטה במעל 600 מיליון שקלים לטובת מנועי צמיחה ושגשוג ופיתוח של הצפון. אנחנו מפשילים שרוולים. אנחנו יוצאים לעבודה בשטח. יחד עם הרשויות, נביא תקווה, נביא בשורות לכל חבל הארץ היפה הזו".

הישיבה אישרה שורת החלטות ממשלתיות במסגרת תוכנית השיקום והצמיחה לצפון, בהיקף כולל של כ-12 מיליארד שקלים.

אחת ההחלטות המרכזיות בתוכנית היא האצת מיגון בתי התושבים בטווח של עד תשעה קילומטרים מגבול לבנון. לפי התוכנית, השלמת המיגון צפויה עד שנת 2030, בתקציב של כ-4.5 מיליארד שקלים.

התוכנית כוללת גם הקלות רגולטוריות בתחום התכנון והבנייה, סבסוד פרויקטים של התחדשות עירונית ומיגון בתים צמודי קרקע באמצעות מנהלת ייעודית במשרד הביטחון.

בנוסף, כוללת ההחלטה השקעה של כ-600 מיליון שקלים בפרויקטים תחבורתיים באמצעות חברת "נתיבי ישראל", לצד תקציבים לשיקום ענף התיירות בגליל, צמצום פערי הבריאות, הקמת מתקן לטיהור שפכים במטה אשר ופיתוח רצועת החוף בגליל המערבי.

לצד התוכנית הרחבה, ברשויות המקומיות בצפון נשמעת ביקורת. חלק מהרשויות צפויות לקבל סיוע תקציבי שוטף בשל קשיים כלכליים שנוצרו בעקבות המלחמה, אך מדובר בכספים שיגיעו על חשבון תקציבי פיתוח שיועדו להן מלכתחילה.

במקביל נמשכת המחלוקת סביב הטבות המס ליישובי הצפון. ראשי רשויות בקו העימות דורשים להרחיב את ההטבות לכלל היישובים בטווח של עד תשעה קילומטרים מהגבול, בעוד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תומך במתן ההטבות בעיקר ליישובים הסמוכים לגבול עצמו, בטענה שהרחבתן תפגע ביישובי החזית.

גם תוכנית נוספת בהיקף של שלושה מיליארד שקלים, המיועדת לחיזוק ערי הצפון ובהן עכו, טבריה, כרמיאל, נוף הגליל ונצרת, מעוררת התנגדויות. רשויות מקומיות שלא נכללו במענים הגישו עתירות לבג"ץ בדרישה לעצור את חלוקת התקציבים עד לבחינה מחודשת של הקריטריונים.