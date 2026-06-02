מליאת הכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות שקידם השר לשעבר מתן כהנא, ולהשבת הסמכות למתן תעודות כשרות לידי הרבנות הראשית.

49 חברי כנסת תמכו בהצעה, מול 34 שהתנגדו. הצעת החוק תועבר כעת לדיון בוועדת החוקה לקראת המשך הליך החקיקה.

לפי ההצעה, יבוטלו ההסדרים המאפשרים פעילות של גופי כשרות פרטיים, והסמכות למתן תעודות הכשר תחזור למועצת הרבנות הראשית, לרבנים מקומיים המוסמכים לכך ולרבנות הצבאית. בנוסף מוסדרים בהצעה היבטים הנוגעים לתקני הכשרות, שירותי ההשגחה והפיקוח בתחום.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, בירך על קידום החוק ואמר כי "בנושא של כשרות צריכה להיות מקצוענות. צריך לתקן את העניין הזה באופן מסודר. יש דברים שצריך לתקן. אנו מבקשים לדון מקצועית, שכאשר יש מוצר שיש עליו כשרות - הכשרות צריכה להיות אמיתית".

מנגד תקף ח"כ משה טור-פז את המהלך ואמר כי מדובר בפגיעה ברפורמה שהובילה לפתיחת שוק הכשרות לתחרות: "אין דרך יותר טובה מלגרום לאנשים לשנוא יהדות מאשר לחוקק חוקים של יהדות. החוק הזה מנסה להשליט את הרבנות הראשית על דיני הכשרות ומבטל את הרפורמה החשובה של השר לשעבר מתן כהנא. החוק הזה לא מוסיף כשרות, מרחיקים אנשים מהיהדות שלהם".

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי רפורמת הכשרות שאושרה במסגרת חוק ההסדרים בשנת 2021 הביאה למעשה להפרטת תחום הכשרות, באמצעות מתן אפשרות לגופי כשרות פרטיים להעניק שירותי השגחה ותעודות כשרות.

יוזמי החוק מציינים כי מועצת הרבנות הראשית והרבנים הראשיים התנגדו לרפורמה מלכתחילה, בטענה ששירותי הכשרות צריכים להישאר בידי גורם ציבורי כדי לשמור על שקיפות, אובייקטיביות ואחריות ציבורית. לדבריהם, הפרטת התחום עלולה ליצור ניגודי עניינים ולהכניס שיקולים כלכליים למערך הכשרות.