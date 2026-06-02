המשטרה איתרה אתמול (שני) שני שוהים בלתי חוקיים שהועסקו בבית הקפה "התחתית" בתל אביב. בעקבות הפעילות נעצר בעל המקום, אסף בריט, לחקירה.

לדברי בריט, העובדים הועסקו באמצעות חברת כוח אדם והציגו אישורים, תעודות ושמות שהתבררו בדיעבד כמזויפים. הוא ציין כי לא היה מודע לכך שמדובר בשוהים בלתי חוקיים.

ברשתות החברתיות הוא תיאר את שעבר עליו מאז הפשיטה. "בבוקר פשט כוח משטרתי על העסק. שני עובדים שהעסקתי דרך חברת כוח אדם עם אישורים ותעודות ושמות שהכול מסתבר כמזויף, התבררו כשב"חים", כתב.

בריט סיפר כי הוא ושותפו בועז נעצרו ונחקרו במשך שעות. "בילינו כל היום בתא מעצר ובחקירה. היחס היה מכבד מאוד מצד כל הגורמים" והוסיף כי לצאת לשירותים עם אזיקים על הידיים "זו לא תחושה קלה ולא אירוע שאני מאחל לאף אחד".

לדבריו, למרות התקווה שהנסיבות יילקחו בחשבון, כבר במהלך החקירה הובהר לו כי צפויה סגירת העסק. "קיווינו שהאמת תפעל לטובתנו, למרות שכבר אתמול עורך דין שעוסק באירועים כגון אלו אמר שאין סיכוי. מחר או מחרתיים באים לסגור אתכם".

בהמשך הודיע כי בית הקפה נסגר. "כרגע אנחנו סגורים. עושים את הכול לחזור הכי מהר שאפשר". את דבריו חתם בתחושת כאב: "הלב שלי מרוסק. לא חיים ומוות, ועדיין מרגיש מת".