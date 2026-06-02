לשבדים נמאס מהאלימות של בני הנוער. הצעת חוק חדשה שהגיש שר המשפטים השבדי תוריד את גיל האחריות הפלילית מ-15 כיום לגיל 13, ותאפשר להכניס לכלא עבריינים צעירים שביצעו עבירות קשות.

בעשור האחרון מתמודדת שבדיה עם גל מעשי אלימות מצד בני נוער ואפילו ילדים. בין היתר ביצעו הצעירים מתקפות דקירות, פיגועי ירי, אלימות קשה, סחר בסמים, וכנופיות של צעירים הטילו מורא על תושבים מקומיים.

מאחר וגיל האחריות הפלילית עומד על 15, מה שלא מאפשר להכניס לכלא עבריינים צעירים, החליטה ממשלת שבדיה להעביר הצעת חוק שתאפשר לכלוא מי שביצע פשע חמור כבר בגיל 13 בלבד. עד היום הועברו העבריינים הצעירים לטיפול רשויות הרווחה בשבדיה.

הפרלמנט השבדי אמור להצביע על הצעת החוק בתאריך 15 ביוני. על פי החוק החדש, קטינים שהורשעו בפשעים החמורים ביותר ייכלאו בבתי כלא מיוחדים. כלא אחד יהיה מיועד לבנות בלבד.

שר המשפטים השבדי, גונאר סטרומר, הסביר כי "יש לנו מצב חירום. בשנה שעברה, 52 ילדים מתחת לגיל 15 היו מעורבים במשפטים כחשודים ברצח או ניסיון רצח. אז אנחנו לא מדברים על גניבה, אפילו לא תקיפה או שוד. אנחנו מדברים על רצח".

הוא הוסיף כי לדעת מומחי משרד המשפטים הכלא ישמש כגורם מרתיע, ולצד זאת יופעלו תוכניות שיקום אינטנסיביות במטרה למנוע את הישנות העבירות.

עם זאת, הצעת החוק גם זכתה לביקורת מצד חברי האופוזיציה בשבדיה, המתנגדים לה. "ילד בן 13 הוא ילד, כזה שאפילו לא מבוגר מספיק מבחינה חוקית לרכוש משקאות אנרגיה. ילדים מתחת לגיל 15 שמבצעים פשעים חמורים צריכים להילקח לטיפול ולקבל עזרה, במקום להיכלא", אמרה דוברת מפלגות האופוזיציה, וילמה רות'.