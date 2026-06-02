תת-אלוף ישראל שומר, ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, נחקר בחשד לעבירות בתחום המוסר שבוצעו לכאורה תוך ניצול מעמדו ובניגוד לפקודות הצבא.

בעקבות החקירה הורחק מתפקידו עד להשלמת בירור החשדות. מאז שעות הבוקר ממלא את מקומו קצין בדרגת אלוף-משנה.

שומר, המכהן באחד התפקידים הרגישים והמרכזיים ובתפקיד התא"ל הבכיר ביותר בצה"ל, הוזכר לאחרונה כמועמד אפשרי לתפקידי אלוף.

בעקבות המקרה ביקש שומר מראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, לסיים את תפקידו ולפרוש מצה"ל. הבקשה הועברה לאישור הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שאישר את הפרישה לאלתר. בצה"ל מסרו כי מדובר בפרישה "מנסיבות אישיות".

בצה"ל עדכנו כי עד למינוי מחליף קבוע, ימלא את התפקיד ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף-משנה א'. החקירה מתנהלת במצ"ח, ובשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על החשדות.

פרישתו של שומר מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד מבחינת סבב המינויים בצמרת הצבא. לפני מספר שבועות כבר סוכם כי תת-אלוף ברק חירם יחליף את שומר בתפקיד ראש חטיבת המבצעים, בעוד ששומר עצמו הוזכר כמועמד לתפקידים בכירים ובהם מפקד פיקוד המרכז או ראש אגף כוח האדם.

במקביל, שמו של חירם עלה בתקופה האחרונה כמועמד אפשרי לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

כעת, לאחר התפתחות החקירה ופרישתו המיידית של שומר, יידרש הרמטכ"ל להכריע היכן להציב את חירם, כאשר שני תפקידי מפתח בצמרת מערכת הביטחון דורשים איוש בטווח הזמן הקרוב.