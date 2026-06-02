הרב דביר מקבל הצטיינות צילום: ללא

הרב יצחק דביר, מרבני כושרות והישיבה באלון מורה, זכה לקבל תעודת הצטיינות ממפקד חטיבת שומרון, אל"ם אריאל גונן.

תעודת ההצטיינות הוענקה לרב דביר בעקבות שירותו הממושך והמסור במערך המילואים. על אף שהרב התגייס במקור במסגרת מסלול שלב ב' שיועד לשירות קצר בלבד, בפועל הוא צבר מאות ימי מילואים מאז פרוץ הקרבות.

במהלך שירותו הצבאי פעל הרב דביר במספר גזרות ושירת תחת חטיבת הנגב במסגרתה פעל בגבול לבנון. בהמשך הדרך, הוא מילא את תפקיד הקמב"ץ הגדודי בגדוד מילואים הפועל תחת חטיבת שומרון.

תעודת ההצטיינות הוענקה לו בטקס מיוחד על ידי אל"ם גונן. בדברי ההסבר להענקת התעודה צוין כי הרב דביר הפגין מסירות יוצאת דופן, ועסק בתכנון והוצאה לפועל של פעילויות גדודיות מורכבות אל תוך הכפרים במרחב.

בנוסף, צוין לשבח על דחיפה וחתירה מתמדת לניצחון, ועל היותו קמב"ץ גדודי מצטיין אשר תרם רבות להצלחת המשימות של הגדוד.