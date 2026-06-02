אבו עוביידה, דובר גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, פרסם הודעה מוקלטת שבה הוא מנסה לעודד את רוחו של העם הפלסטיני.

הדובר קרא בהודעתו להמונים לבטוח בחמאס, והדגיש כי פעיליו ימשיכו לצעוד בדרכם של המנהיגים שחוסלו על ידי ישראל. לדבריו, הלחימה תימשך באופן רציף עד אשר יושג מה שכינה "הניצחון הברור".

במסגרת המסר המוקלט, ביכה אבו עוביידה את חיסולם האחרון של בכירי הארגון, עז א-דין אל-חדאד ומוחמד עודה. הוא ציין כי שני המחבלים שחוסלו מילאו תפקיד מרכזי ומכריע בתכנון, בהכנה ובפיקוח על מתקפת הטרור הרצחנית בשבעה באוקטובר.

הוא כינה את מדינת ישראל "אויב שפל" ו"אויבי אללה", ואיים כי המנהיגים שנותרו בחיים יפעלו לנקום על מעשיה.

"לא נשכח ולא נסלח, וחשבון הדמים יישאר פתוח עד ש(האויב) ישלם אותו במלואו ובכבדות, בעזרת אללה", אמר אבו עוביידה בהקלטה.

במקביל, עבד אל-רחמן שדיד, הנמנה אף הוא על בכירי ארגון חמאס, התייחס למצב באזור יהודה ושומרון וקרא לקהילה הבינלאומית ולארגוני זכויות האדם לפעול בדחיפות על מנת לבלום את המדיניות הישראלית באיו"ש.