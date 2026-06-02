הפועל ירושלים ניצחה בכל ארבעת המקרים האחרונים שבהם עלתה למשחק שיכול לסגור סדרה לטובתה. הפעם האחרונה שנכנעה במשחק כזה הייתה ב-2 ביוני 2022.

הערב (שלישי), 4 שנים בדיוק לאחר המשחק שנכנעה בו, עשתה הפועל ירושלים את המצופה ממנה, למרות משחק קשה וכשהיא רחוקה משיאה והפכה לקבוצה הראשונה שמעפילה אל שלב חצי גמר הפלייאוף של עונת 2025/26.

ירושלים, שנקלעה לפיגור בן 10 נקודות כבר בתחילת הרבע השני הערב, הצליחה להפוך את התוצאה עוד לפני הירידה להפסקת המחצית, אך היריבה שממול הפועל העמק סירבה גם היא להרים ידיים והמשחק איים להיגמר צמוד.

או אז שוב היה זה ג'ארד הארפר שעם ערב היסטורי שכלל 15 קליעות מ-15 זריקות מקו העונשין, שיא כל הזמנים לקליעות עונשין בפלייאוף ללא החטאה, הוביל את ירושלים לניצחון ברגעי ההכרעה. זה נגמר עם 98:91 לירושלים באולם שבגן נר.

עם מאזן מושלם של שני ניצחונות בסדרת רבע גמר הפלייאוף של ליגת העל בכדורסל, מעפילה ירושלים בפעם החמישית ברציפות לשלב חצי הגמר שם תפגוש את המנצחת בסדרת רבע הגמר בין הפועל ת"א למכבי ראשון לציון.

העמק, אחת מהפתעות העונה, סוגרת את העונה עם טעם חמוץ כשזהו הפסדה השמיני ברציפות, אך עם מחמאות על עונה גדולה בה הייתה במרבית הזמן במקום השלישי בטבלה.

בעונה שעברה ירושלים נעצרה רק בגמר, האם הפעם היא תלך עד הסוף?