הרב דוד יוסף על הקשר צילום: ללא

הרב הראשי לישראל והראשון לציון, הרב דוד יוסף, מסר הבוקר (שלישי) שיעור הלכתי בכולל דרכי הוראה לרבנים בראשות הרב יוסף אליהו, מיסודו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

מדובר על מאורע נדיר במיוחד בו אחד מבניו של הרב עובדיה יוסף מגיע למסור שיעור בבית כנסת המרכזי של הרב מרדכי אליהו. בדבריו שיבח הרב את ראש הכולל ואת האברכים העמלים בתורה במסירות ובשקידה גם בימים מאתגרים אלו.

הרב יוסף הדגיש בפני האברכים, "דווקא בתקופה שבה עולם התורה ניצב בפני קשיים ורדיפה מוטלת על כולנו החובה להרבות באחדות, באהבת ישראל ובחיזוק לומדי התורה".

בפתח דבריו סיפר הרב יוסף לאברכים על הקשר בין אביו, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לבין הרב מרדכי אליהו זצ"ל. לדבריו, השניים נהגו כבוד זה בזה על אף המחלוקות בענייני הלכה והשקפה. "כולם יודעים שהיו בין אבא לרב מרדכי אליהו חילוקי דעות, הייתה יריבות, אבל נער הייתי וגם זקנתי - יש לי זכרונות מהתחלה ואני רוצה לדבר כדי שכולנו נראה מה באמת חשבו אחד על השני".

"אבי מורי זצ"ל למד בפורת יוסף אצל אותם רבנים שמרן הראשל"צ, חכם מרדכי אליהו למד אצלם, הם כבר היו אז ידידים. יש לי פתקים בכתב יד שאבא כותב לרב עזרא עטיה ומזכיר את שמו כמה פעמים עם הרב בן ציון אבא שאול וכל החבורה הקדושה שהייתה בישיבה".

עוד סיפר הרב: "כשאבא הלך להיות דיין בפתח תקווה, הראשל"צ הרב יצחק ניסים הראשל"צ זצ"ל ביקש מאבא שיבוא לכולל שלו, שם הוא למד עם הרב מרדכי אליהו כמה שנים חברותא, אבא נתן שיעור ואחר כך היו נושאים ונותנים בענייני אבן העזר. לאחר מכן התמנה הרב אליהו לדיין ואז בתשל"ג אבא נבחר להיות הראשון לציון, מיד לאחר מכן, היה צריך לבחור רב ראשי לתל אביב, המשרה החשובה ביותר בארץ דאז, ראש וראשון שראה לתפקיד - היה הרב מרדכי אליהו, אז רק בן 42".

הרב יוסף הוסיף לספר: "אבא שלח אליו את הרב משה מאיה, הרב אליהו רצה להישאר בבית הדין. גם בתשל"ז אבא הפציר ברב מרדכי אליהו שיהיה הרב של ירושלים והוא לא רצה. הם ישבו בבית הדין הגדול ביחד ויש להם הרבה פסקים משותפים - היה מלא התפעלות מהגדלות שלו בתורה".

"חילוקי הדעות היו בעיקר בהלכה ובגישה הלכתית בפסיקה - אם מותר לחלוק על הבן איש חי, התווכחו פנים אל פנים ולא מנע מהם לאהוב אחד את השני, היום בעולם האמת הם חברותא ביחד, חדש ימינו כקדם. בא לפה מלא הערכה וכבוד למרן הראשון לציון רבי מרדכי אליהו זצ"ל", סיכם הרב.

לאחר מכן מסר הראשון לציון שיעור עיוני שנועד לחזק את דעתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל בעניין ברכת הדלקת נרות שבת.