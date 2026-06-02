ואטורי מחלק את הכיבוד מהכנס ערוץ 7

סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, עורר את זעמו של חבר הכנסת אחמד טיבי בעקבות תקרית במשכן הכנסת.

ואטורי הגיע לכנס שנשא את הכותרת "כך עושים טרנספר", אשר אורגן על ידי חברי הכנסת עופר כסיף ועאידה תומא סלימן, ולקח משם את הכיבוד שהוצב עבור המשתתפים.

לאחר מכן, חבר הכנסת ואטורי תועד כשהוא מסתובב ברחבי משכן הכנסת עם מגשי הכיבוד שלקח מהאירוע. הוא הציע למבקרים במשכן להתכבד מהאוכל, כאשר לצדו עמדה חברת הכנסת לימור סון הר מלך שסייעה לו בחלוקה.

התיעוד עורר תגובה חריפה מצד חבר הכנסת טיבי שכתב: "סגן יו"ר הכנסת גונב את הכיבוד מהכנס שיזמו חבריי עאידה תומא סולימאן ועופר כסיף על הכיבוש, מסייעת לו בגניבה סגנית יו"ר כהניסטית, הכיבוד משחית".