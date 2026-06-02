חברים ששירתו לצד סמל שניאור זלמן כהן הי"ד סיפרו בערב לזכרו בישיבת חב"ד מצפה יצהר בה למד כי לצד היותו לוחם מקצועי ומסור, בלטה במיוחד הקפדתו על כשרות המאכלים.

לדבריהם, גם בתנאי שטח מורכבים ובמהלך פעילות מבצעית, הוא לא ויתר על שום פרט הנוגע לשמירת ההלכה.

מנחם מימוני, שהיה מפקד בהכשרה, נזכר בסטנדרטים הגבוהים שהציב שניאור בכל הנוגע לכשרות המזון בפלוגה. "מה שאני זוכר ממנו זה הכשרות של האוכל והתנאים של פלוגת תומר. כל פעם שהגיעו תרומות שניאור היה בודק את כשרות הבשר - האם חלק, או רבנות, או כשהיה מדובר על פירות, אז מאיפה הגיעו ומה הכשרות שלהן", סיפר.

לדבריו, במהלך תקופה שבה שהו הלוחמים בקו מרוחק מהבסיס, בחר שניאור להימנע מאכילת בשר במשך שלושה שבועות בשל ספקות בנוגע לכשרותו. "תחשבו, לוחם קרבי חי שלושה שבועות על לחם, גבינה וממרחים וירקות. הייתי מדבר עם רבנים אחרים כדי לברר מאיפה מגיע האוכל כי אם לא, שניאור לא היה מניח לי".

מימוני נזכר גם במקרה נוסף שהמחיש את תשומת הלב של שניאור לפרטים הקטנים. "אחד החיילים רצה לחמם משהו בטוסטר, ושניאור ישר אמר לו, 'השתגעת? אתה לא יודע אם הטוסטר בשרי או חלבי!'. אז כן, אפשר לומר ששניאור היה המשגיח כשרות של הפלוגה".

סיפור נוסף התרחש במהלך פעילות מבצעית בדיר אל-בלאח שברצועת עזה. מאיר בוסקילה, מחבריו של שניאור, סיפר כי לאחר מבצע מורכב שבו טיהרה הפלוגה בית ונכנסה אליו למנוחה, בחר שניאור לעסוק תחילה בהכשרת המטבח במקום.

"בסיום מבצע מורכב שבו הפלוגה טיהרה בית, הנוהל הוא שנכנסים לנוח בתוכו, זה נקרא 'מגנן'. בחום של עזה אתה רק מחכה להיכנס לשטח מוגן, להוריד קצת ציוד, להתרענן. שניאור לא התיישב יחד עם כולם. הוא אמר לי, תיכף כולם יהיו רעבים וירצו לבשל. אי אפשר שיבשלו ככה במטבח טרף", סיפר בוסקילה.

לדבריו, השניים עסקו בהכשרת המטבח בזמן ששאר הלוחמים נחו. "כשסיימנו להכשיר הוא יצא לשאר החיילים ואמר בפשטות, 'המטבח כשר, אפשר לבשל אוכל'. שניאור לא חשב על העייפות של עצמו, הוא חשב על כל הקבוצה, שלכולם יהיה אפשרות לבשל אוכל חם וכשר".

הדברים נאמרו במסגרת אירוע "יום של אור" שנערך זו השנה השנייה בישיבת חב"ד מצפה יצהר לזכרו של שניאור זלמן כהן הי"ד, ועסק השנה בנושא כשרות המאכלים ובהקפדה שאפיינה את דרכו.

את "יום של אור" שנערך זה השנה שניה, פתח ראש ישיבת חב"ד במצפה יצהר, הרב יצחק סנדרוי. הרב סנדרוי סיפר לתלמידי הישיבה על הקשר העמוק עם שניאור, בוגר הישיבה. לאחר מכן הרב דוד דודקביץ', רב הישוב יצהר, העביר שיעור בנושא חשוב הנוגע לכל יהודי שומר תורה ומצוות בדור שלנו.