כוחות ארה"ב נטרלו מיכלית נפט CENTCOM

כוחות צבא ארה"ב נטרלו היום (שלישי) מיכלית נפט ריקה אשר ניסתה להפליג לכיוון נמל איראני במפרץ הערבי.

כוחות פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) אכפו את אמצעי המצור הימי נגד המיכלית M/T Lexie, המניפה את דגל בוטסואנה, בעת שזו עברה במים בינלאומיים בדרכה לאי חארג'.

צוות הספינה התעלם מאזהרות חוזרות ונשנות ולא נענה להנחיות שניתנו לו על ידי הכוחות האמריקניים מספר פעמים לאורך 24 שעות.

בעקבות הסירוב להיענות להנחיות, כלי טיס אמריקני שיגר טיל מסוג "הלפייר" לעבר חדר המנועים של המיכלית ונטרל אותה.

הפעולה מנעה בהצלחה ממיכלית הנפט להמשיך במסלולה ולהגיע אל היעד באיראן. פיקוד המרכז של ארה"ב החל ביישום המצור על כלל התנועה הימית הנכנסת והיוצאת מנמלים איראניים ב-13 באפריל.

מאז תחילת אכיפת המצור, נטרלו הכוחות האמריקניים שש ספינות מסחריות שונות שסירבו להישמע להוראות. בנוסף לכך, כוחות הצבא ניתבו מחדש 122 כלי שיט מסחריים אחרים במרחב הימי הרלוונטי.