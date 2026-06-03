בעמדת ערוץ 7 בכנס MEDEX מספרת ד"ר אפרת אפללו, ראש מנהלת הרופאים ומקצועות הרפואה הנדרשים במשרד העלייה והקליטה, על האתגרים המרכזיים הניצבים בפני המנהלת הרואה לנגד עיניה העלאת רופאים יהודים לישראל כיעד מוביל.

"כדי שהמיזם הזה יפעל ויצליח יש שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה לארגון אזרחי. היכולת של משרדי הממשלה לעוד יחד עם ארגונים אזרחיים היא מתכון להצלחה", אומרת ד"ר אפללו ומוסיפה: "כל אחד מביא את תחומי הידע והמשאבים שלו וביחד זה פשוט 'וו'ין-וו'ין'. למשרדי הממשלה יש יכולת לקדם מדיניות ולטפל ברגולציה, ולארגון אזרחי כמו 'נפש בנפש' יש הרבה ניסיון בעבודה עם יהודים בכל העולם, ושילוב הכוחות הזה הוא המתכון שלנו להצלחה של כל הפרויקט".

אפללו מספרת כי עד לקיומו של המיזם הייתה אצל מועמדים לעלייה מתחום הרפואה רתיעה מהצעד המשמעותי של עזיבת הכול מאחור והגעה לישראל. הרישוי והבירוקרטיה הרתיעו רבים כמו גם החשש מכך שלא יוכלו לבצע מהלכים הכרחיים לפני הגעתם לישראל, מה שיחייב בזבוז זמן לאחר העלייה ועד שייכנסו למקומות עבודה, וזאת עוד לפני סוגיית מציאת העבודה, ראיונות העבודה וכיוצא באלה.

במיזם MEDEX מנהלי בתי החולים מגיעים אל העולים על מנת לאפשר קיצור דרמטי של תהליכים. ניתן לפגוש את המנהלים, לשוחח איתם ולשמוע על המוסד שהם עומדים בראשו. בעמדה אחרת ניתן לפגוש את אנשי משרד הבריאות ולהציג בפניהם את המסמכים הרלוונטיים, וכך גם מול אנשי משרד העלייה והקליטה שיוכלו לספר מבעוד מועד על סוגיות של מיסוי, חינוך ילדים ולהמליץ על מקום מגורים מותאם וכיוצא באלה.

"זה שהם מגיעים ושואלים שאלות מלמד שכבר נדלקת אצלם נורה ומראים להם שניתן להסיר חסמים ונלווה אותם יד ביד, וזה מה שיכול לקצר משמעותית. אם הם חשבו על עוד חמש שנים של עליה, ההגעה לכאן והמפגש הבלתי אמצעי עם האנשים יכול לעשות את השינוי".

ד"ר אפללו מספרת גם על הממד הציוני שמשתלב באירוע כולו, כאשר אנשי רפואה מתעניינים במה שיש לנגב ולגליל להציע להם מתוך הבנה שדווקא שם חסרים רופאים. במציאות בה רופאים חסרים בכל העולם ומחזרים אחריהם בכל העולם, מדינת ישראל שעברה בשנים האחרונות תקופה קשה משלבת להיבט המקצועי גם ציונות ואידיאולוגיה.

גם אפללו, כמו אחרים שעוסקים בתחום, נתקלת בעוד ועוד יהודים שאומרים כי הם שואפים לעלות לישראל לא למרות המלחמה אלא בגלל המלחמה, כערך מוסף של סולידריות עם העם בישראל, והדברים מרגשים אותה גם בשנה השלישית שהיא משתתפת באירוע המיוחד, וההתרגשות גדלה והולכת כאשר היא פוגשת את הרופאים שעלו אחרי שהם כבר משתלבים בעבודה ומוצאים את עצמם בתפקידי מפתח.

נזכיר כי MedEx הוא חלק מתוכנית לאומית רחבה בהובלת משרד העלייה והקליטה, משרד הבריאות, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי וארגון "נפש בנפש" ובשיתוף הסוכנות היהודית.